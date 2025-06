Kennedy Jr. destitui 17 especialistas do painel sobre vacinas nos EUA

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunciou nesta segunda-feira (9) que demitiu os especialistas de um comitê consultivo sobre vacinas e os acusou de terem conflitos de interesse, em seu novo golpe à política de vacinação no país.

Ao longo das últimas duas décadas, Kennedy Jr. tem promovido desinformação sobre vacinas. Entre outras coisas, insiste em que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral, SCR) causa autismo, o que já foi desmentido cientificamente.

Desde que assumiu o cargo, restringiu o acesso às vacinas contra a covid-19 e plantou dúvidas sobre a tríplice viral, apesar de os Estados Unidos enfrentarem seu pior surto de sarampo em anos, com três mortes e mais de 1.100 casos registrados.

Os especialistas temem que, na realidade, sejam mais. A decisão de destituir os 17 especialistas do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês) foi anunciada em um artigo do Wall Street Journal e em um comunicado oficial.

Kennedy Jr. considera a medida essencial para restabelecer a confiança pública e acusou o painel de manter vínculos financeiros com empresas farmacêuticas.

"Hoje damos prioridade à restauração da confiança pública acima de qualquer agenda específica a favor ou contra as vacinas", alegou Kennedy em comunicado.

"A opinião pública deve saber que as recomendações das nossas agências de saúde são guiadas pela ciência imparcial, avaliadas por meio de um processo transparente e isoladas de conflitos de interesse", acrescentou.

- 'No bolso da indústria' -

Em seu artigo, Kennedy Jr. afirma que o painel esteve "tomado por persistentes conflitos de interesse" e se tornou "pouco mais do que uma aprovação automática para qualquer vacina".

Ele afirmou que estão analisando novos membros para substituir os especialistas que estão saindo, que haviam sido nomeados por sua experiência e eram obrigados a declarar se tinham conflitos de interesse.

"RFK Jr. e a administração Trump usam uma bola de demolição contra os programas que mantêm os americanos seguros e saudáveis", escreveu o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

O senador republicano Bill Cassidy, um médico que expressou preocupação com o histórico de Kennedy Jr. durante sua sabatina no Senado, mas que finalmente votou a favor de sua nomeação como secretário, comentou na rede social X: "Claro que agora o temor é que o ACIP seja preenchido por pessoas que não sabem nada sobre vacinas, além de desconfiança sobre as mesmas."

"Acabei de falar com o secretário Kennedy, e continuarei conversando com ele para garantir que isso não aconteça", declarou.

A decisão alarmou Paul Offit, pediatra e destacado especialista em virologia e imunologia que fez parte do painel de 1998 a 2003.

"Ele acredita que qualquer pessoa que fale bem das vacinas ou as recomende deve estar no bolso da indústria", declarou Offit à AFP.

- 'Problema inexistente' -

"Está resolvendo um problema inexistente", considerou o especialista.

"Como pode este país confiar que as pessoas que RFK Jr. quer no comitê consultivo sobre práticas de Imunização são pessoas em quem podemos confiar?", questionou Offit.

Ele lembrou que, durante o primeiro mandato do presidente Trump (2017-2021), vários estados formaram painéis consultivos independentes sobre vacinas depois que a administração pressionou as agências federais de saúde para que aprovassem prematuramente as vacinas contra a covid-19 antes das eleições de 2020.

Isso poderia acontecer novamente, advertiu Offit.

Espera-se que o ACIP celebre sua próxima reunião na sede dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) em Atlanta, de 25 a 27 de junho.

Na agenda, está previsto que abordem as vacinas contra o antraz, a covid-19, o vírus do papiloma humano, a influenza, a doença de Lyme e o vírus sincicial respiratório.

ia/aha/erl/val/lm/rpr

© Agence France-Presse