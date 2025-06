Juiz italiano não deu habeas corpus a Zambelli; trocadilho em nome é piada

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que um juiz italiano concedeu habeas corpus preventivo à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Não há qualquer registro de que a Justiça italiana tenha concedido o habeas corpus preventivo à parlamentar. A foto do suposto juiz citado pelas peças enganosas é uma imagem de Eduardo Bolsonaro alterada digitalmente. Além disso, o suposto nome do magistrado é um trocadilho de duplo sentido.

O que diz o post

"URGENTE. Juiz italiano concede Habeas Corpus preventivo à Carla Zambelli. "Ninguém toca nela!", diz Giuseppi Cacurta. Bravo", diz o texto da publicação.

Abaixo, há uma foto do suposto juiz italiano ao lado de uma imagem de Carla Zambelli.

Nos comentários de um dos posts compartilhados, muitas pessoas não entenderam que se tratava da uma piada e celebraram: "Parabéns excelentíssimo sr juiz essa deputada é uma mulher guerreira Deus acima de todos tmj".

Por que é falso

Não há registro de que Justiça italiana concedeu habeas corpus a Zambelli. Uma busca no Google com termos em português (aqui) e italiano (aqui) sobre o assunto não trouxe qualquer resultado confiável de que a parlamentar tenha obtido um habeas corpus preventivo na Itália. Caso o fato fosse verdadeiro, teria sido amplamente noticiado pela imprensa.

Foto de suposto juiz é de Eduardo Bolsonaro. As peças enganosas trazem uma imagem que supostamente seria do juiz italiano responsável pelo habeas corpus concedido a Zambelli. Na verdade, trata-se de uma foto do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) alterada digitalmente para dar a impressão de ser um homem mais velho, como se verifica na comparação abaixo.

Foto de suposto juiz italiano (à esq.) é imagem adulterada de Eduardo Bolsonaro (à dir.) Imagem: Reprodução e Paulo Sergio/Agência Câmara

Nome de suposto juiz é trocadilho. Não existe qualquer juiz italiano chamado "Giuseppi Cacurta". As peças desinformativas utilizam uma brincadeira comumente utilizada em transmissões ao vivo para constranger narradores, comentaristas, apresentadores ou jornalistas, que caem nas pegadinhas com nomes de duplo sentido (aqui).

Alexandre de Moraes pediu extradição de Zambelli. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição da parlamentar. Ele também mandou que Hugo Motta, presidente da Câmara, seja notificado da cassação dela (aqui). Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) (aqui). Ela deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina (aqui), o que motivou Moraes a decretar a prisão preventiva dela em um primeiro momento (aqui). A deputada entrou na lista vermelha da Interpol e está na Itália, conforme informou sua assessoria (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.500 compartilhamentos até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

