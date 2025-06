Japão avaliará possibilidade de recomprar alguns títulos públicos superlongos, dizem fontes

Por Takaya Yamaguchi

TÓQUIO (Reuters) - O Japão está avaliando recomprar alguns títulos públicos superlongos emitidos no passado a taxas de juros baixas, disseram duas fontes com conhecimento direto do plano nesta segunda-feira, ressaltando seu foco em controlar qualquer aumento abrupto nos rendimentos dos títulos.

A medida se somaria a um plano esperado do governo para reduzir a emissão de títulos superlongos - como aqueles com vencimentos de 20, 30 ou 40 anos - na esteira de aumentos acentuados em seus rendimentos.

Os rendimentos dos títulos superlongos do governo japonês subiram para níveis recordes no mês passado devido à diminuição da demanda dos compradores tradicionais, como as seguradoras de vida, e ao nervosismo do mercado global em relação ao aumento constante dos níveis de endividamento. O rendimento do JGB de 30 anos chegou a 3,185% em 21 de maio.

No Japão, esses títulos também foram liquidados conforme o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, enfrentou pressão política por cortes de impostos e maiores gastos antes de uma votação na câmara alta em julho, políticas que poderiam aumentar a já enorme dívida pública do país.

Os rendimentos dos JGBs caíram após a notícia sobre possíveis recompras devido ao alívio do mercado de que o governo poderia tomar medidas para lidar com o excesso de oferta de títulos superlongos.

Dos 172,3 trilhões de ienes (US$1,2 trilhão) em vendas programadas de JGBs para o mercado no atual ano fiscal até março, mais de 24 trilhões de ienes seriam em títulos superlongos, com vencimentos de 20 a 40 anos.

O Ministério das Finanças, que supervisiona a emissão de dívida do governo, chegará a uma decisão final sobre as recompras depois de realizar reuniões com os participantes do mercado de títulos em 20 e 23 de junho, disseram as fontes.

A recompra de JGBs superlongos exigiria aprovação orçamentária e provavelmente levará algum tempo, disseram elas.

"A redução de novas emissões de JGBs superlongos, por si só, provavelmente não resolverá o problema do excesso de oferta, de modo que isso seria um passo na direção certa", disse Mari Iwashita, estrategista executivo de taxas do Nomura Securities.

O rendimento da nota do governo japonês de referência de 10 anos virou após a notícia, saindo de uma alta para uma queda de 0,5 ponto-base, a 1,45%. O rendimento do título de 30 anos reduziu o ganho de até 4,5 pontos, subindo 1,5 ponto, para 2,89%.

A volatilidade no mercado de JGBs voltou a atenção dos investidores para a possibilidade de o Ministério das Finanças e o Banco do Japão tomarem medidas para controlar os aumentos nos rendimentos superlongos.

Fontes disseram à Reuters que o banco central provavelmente manterá seu atual programa de redução de títulos até março, mas considerará a possibilidade de diminuir o ritmo da redução a partir do próximo ano fiscal. Uma decisão final será tomada na próxima reunião de política monetária do Bando do Japão, em 16 e 17 de junho, disseram as fontes.

(Reportagem de Takaya Yamaguchi, reportagem adicional de Kevin Buckland e Makiko Yamazaki)