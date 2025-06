Incêndios florestais em Los Angeles foram dez vezes maiores que previsão de IA da concessionária

Por Tim McLaughlin e Laila Kearney

(Reuters) - As previsões internas de incêndios florestais da Southern California Edison (SCE) subestimaram o tamanho potencial do fogo do Eaton Canyon, em Los Angeles, por um fator de dez nos dias que antecederam uma conflagração mortal em janeiro, de acordo com documentos analisados pela Reuters.

A falha sugere possíveis fraquezas nas capacidades de modelagem de incêndio da concessionária, que foram levadas em consideração em sua resposta às ameaças de incêndio florestal de janeiro, apesar de terem sido atualizadas com computação aprimorada, conjuntos de dados e inteligência artificial.

Na época, incêndios florestais devastaram o flanco oeste de Los Angeles, perto de Santa Monica, e o Eaton Canyon, no leste, consumindo mais de 34.000 acres (13.750 hectares), transformando bairros inteiros em cinzas.

Embora nenhuma causa oficial para o incêndio em Eaton Canyon tenha sido divulgada, vários processos judiciais alegam que a decisão da SCE de manter o fornecimento de energia para algumas linhas e torres na área de Altadena levou às circunstâncias que o desencadearam.

A SCE disse que a causa e as circunstâncias do incêndio estão sob investigação e continuarão assim por algum tempo. Ela também defendeu suas capacidades de modelagem.

"Estamos confiantes com nossa modelagem de propagação de incêndios e previsão do tempo", disse à Reuters em uma entrevista Raymond Fugere, diretor de inteligência de ativos da SCE.

Fugere afirmou que as simulações da SCE poderiam ter mostrado estimativas mais altas para hectares queimados em áreas mais afetadas. Variações nos padrões de vento e nos combustíveis disponíveis em áreas mais afetadas podem não ter sido totalmente consideradas na modelagem de propagação do fogo, disse ele.

"Mas, no geral, estamos confiantes com nossa modelagem, porque ela nos fornece informações muito úteis para podermos tomar decisões", afirmou.

As simulações da SCE previram um incêndio em Eaton Canyon em 7 de janeiro, que poderia queimar cerca de 400 hectares em oito horas sem a supressão do fogo, de acordo com uma previsão de potencial de incêndio da companhia obtida pela Reuters por meio de uma solicitação de registros públicos.

A SCE informou à Reuters que essas simulações de propagação do fogo foram levadas em consideração nas decisões de corte de energia da concessionária, já que fortes ventos sazonais e condições secas agravaram a ameaça iminente de incêndios florestais.

O incêndio de Eaton começou conforme a previsão em 7 de janeiro, mas acabou consumindo cerca de 14.000 acres, destruindo cerca de 9.400 casas e edifícios e matando 17 civis, tornando-se a peça central de um dos desastres naturais mais custosos da história dos EUA.

Joseph Mitchell, cientista e perito em incêndios florestais para os órgãos reguladores de serviços públicos da Califórnia, disse que as previsões da SCE erraram o alvo principalmente porque seus modelos estavam executando simulações que se estendiam por oito horas após a ignição. A maior parte dos danos do incêndio em Eaton ocorreu bem depois da marca de oito horas.

Michael Wara, especialista em políticas de incêndios florestais da Faculdade de Direito de Stanford, disse que a modelagem de incêndios florestais também pode ter errado porque é mais adequada para simular incêndios em arbustos e florestas densas, em vez de quarteirões de casas e empresas.

"Altadena foi um incêndio florestal por cerca de 20 minutos, e então se tornou uma conflagração urbana... onde casas estão sendo queimadas, e onde jardins são o tipo de combustível, não... florestas mistas de coníferas", disse Wara.

A SCE, uma unidade da Edison International, reconheceu que está avaliando mudanças em seus modelos de risco de incêndios florestais, incluindo se deve usar simulações de propagação de incêndios de 24 horas no futuro.

"Os incêndios florestais de janeiro de 2025 levantam questões importantes sobre a propagação de incêndios florestais em ambientes urbanos construídos", disse a empresa em um documento apresentado aos reguladores em 16 de maio.

A SCE já havia reconhecido que simulações de 24 horas poderiam capturar eventos mais extremos, de acordo com documentos regulatórios apresentados à Comissão de Serviços Públicos da Califórnia antes dos incêndios. Mas Fugere, da SCE, afirmou que simulações mais longas geram mais incerteza.

MODELOS ATUALIZADOS

A previsão da SCE foi o maior teste até agora para capacidades de previsão atualizadas desde que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, lançou o "Wildfire Innovation Sprint" em 2019 -- uma iniciativa para incentivar o uso de IA para prever desastres e proteger vidas e propriedades.

Desde então, a SCE construiu quatro clusters de supercomputadores capazes de gerar 13 bilhões de simulações em 400 cenários climáticos e 29 milhões de pontos de ignição, de acordo com registros regulatórios.

A empresa também começou a usar os serviços da Technosylva, uma empresa sediada em La Jolla, Califórnia, que recebeu US$383.000 em financiamento estadual em 2019 para desenvolver ferramentas de previsão para concessionárias de serviços públicos e equipes de emergência.

O presidente-executivo da Technosylva, Bryan Spear, disse à Reuters que os modelos de risco de sua empresa capturaram a magnitude do incêndio florestal de Los Angeles com cinco dias de antecedência, permitindo que os bombeiros se preparassem melhor para a catástrofe iminente.

O equipamento da SCE não foi responsabilizado por iniciar o enorme incêndio em Palisades, mas a previsão da empresa também subestimou enormemente seu potencial tamanho. O incêndio começou no mesmo dia que o de Eaton Canyon.

A previsão da SCE projetou até 1.000 acres queimados na área de Pacific Palisades, de acordo com o documento.

A destruição real causada por incêndios florestais incluiu 23.448 acres queimados, 12 mortes de civis e quase 7.000 estruturas destruídas, de acordo com a Cal Fire.

Juntos, os incêndios de Eaton e Palisades destruíram mais de 16.000 estruturas e causaram a maior parte dos US$250 bilhões em perdas econômicas estimadas pela AccuWeather.

A SCE planeja gastar outros US$8 milhões na atualização da ciência e modelagem de incêndios neste ano, acima dos US$2 milhões em 2018, mostram as divulgações da empresa.

(Reportagem de Tim McLaughlin)