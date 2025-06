Importações de petróleo pela China atingem mínima de 4 meses em maio

Por Sam Li e Chen Aizhu

(Reuters) - As importações de petróleo pela China caíram em maio, atingindo a menor taxa diária em quatro meses, mostraram os dados oficiais nesta segunda-feira, com a retomada dos trabalhos de manutenção planejada nas refinarias estatais e independentes.

As importações de maio no maior comprador de petróleo do mundo totalizaram 46,6 milhões de toneladas métricas, o equivalente a 10,97 milhões de barris por dia (bpd), de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega.

O volume caiu 3% em comparação com 48,06 milhões de toneladas em abril, e também recuou 0,78% em relação a maio de 2024.

Nos primeiros cinco meses de 2025, a China importou 229,61 milhões de toneladas métricas, ou 11,1 milhões de bpd, um aumento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram os dados.

A manutenção afetou uma capacidade de refino combinada de 129,9 milhões de toneladas por ano, ou cerca de 2,6 milhões de bpd, um aumento de 19,2 milhões de toneladas em relação a abril, de acordo com dados da consultoria local Oilchem.

"Maio é normalmente o pico da temporada de manutenção na China, portanto, as refinarias reduziram intencionalmente suas compras de cargas que chegam em maio", disse Muyu Xu, analista sênior de petróleo bruto da Kpler.

"Além disso, os preços do petróleo bruto estavam relativamente altos antes, de modo que os volumes de contratos de longo prazo, especialmente da Arábia Saudita, foram significativamente reduzidos. Além disso, as chegadas de petróleo iraniano foram muito baixas em maio, o que fez com que as importações marítimas em geral fossem bastante fracas."

No entanto, espera-se que as importações se recuperem em junho.

"Isso porque o volume de barris de contratos de longo prazo do Oriente Médio que chegarão em junho aumentará notavelmente, e os barris de arbitragem de outras regiões, como o petróleo brasileiro, também aumentarão. No entanto, as importações de petróleo iraniano podem permanecer baixas, aproximadamente no mesmo nível dos níveis de maio", disse Muyu Xu.

Os dados de segunda-feira também mostraram que as exportações de combustível refinado da China caíram 17,62% em maio, para 4,41 milhões de toneladas, em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Sam Li e Chen Aizhu)