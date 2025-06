Importações de minério de ferro pela China caem em maio

PEQUIM (Reuters) - As importações de minério de ferro pela China em maio não atenderam às expectativas, caindo 4,9% em relação a abril, uma vez que as usinas foram cautelosas na compra de cargas marítimas, antecipando um consumo de aço sazonalmente mais lento.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo trouxe 98,13 milhões de toneladas métricas da principal matéria-prima para a fabricação de aço no mês passado, segundo dados da Administração Geral de Alfândega divulgados nesta segunda-feira.

O volume de maio, que ficou abaixo das expectativas dos analistas de mais de 100 milhões de toneladas, foi inferior ao total de 103,14 milhões de toneladas de abril e dos 102,03 milhões de toneladas de maio de 2024.

As importações mais fracas no mês passado ocorreram em parte porque algumas siderúrgicas preferiram adquirir cargas de portos onde a oferta era abundante e os preços mais baixos, de acordo com siderúrgicas e analistas.

As importações mais baixas fizeram com que os estoques no porto caíssem 2,8% em relação ao mês anterior, para 133 milhões de toneladas até 30 de maio, o menor nível desde fevereiro de 2024.

Nos primeiros cinco meses de 2025, as importações de minério de ferro pela China caíram 5,2% em relação ao ano anterior, para 486,41 milhões de toneladas.