Importação chinesa de soja avança 36,2% em maio ante maio de 2024

São Paulo, 9 - A China importou 13,92 milhões de toneladas de soja em maio deste ano, cerca de 36,2% acima do registrado em maio de 2024, de acordo com dados preliminares publicados nesta segunda-feira, 9, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as compras da oleaginosa somaram US$ 6,1 bilhões no quinto mês deste ano. No acumulado do ano, a Gacc informou que as importações de soja atingiram 37,11 milhões de toneladas, 0,7% abaixo das 37,37 milhões de toneladas alcançadas entre janeiro e maio de 2024.Segundo a Gacc, a China importou 462 mil toneladas de óleos vegetais no mês passado, um recuo de cerca de 17,2% ante o volume de maio de 2024. Em valores, os chineses desembolsaram US$ 593 milhões. Nos primeiros cinco meses do ano, as importações alcançaram 2,49 milhões de toneladas, 12,9% abaixo do nível registrado em igual período do ano anterior.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 513 mil toneladas no mês passado, 7,9% a menos que maio de 2024, segundo dados da Gacc. O valor desembolsado para as compras em maio deste ano foi de US$ 1,79 milhão. No acumulado deste ano, até maio, o volume importado retrocedeu 3,9% em comparação com igual período do ano passado, chegando a 2,67 milhões de t.De fertilizantes, a China importou 1,11 milhão de toneladas em maio deste ano, mantendo o nível registrado no mesmo mês de 2024. Em valores, as especificamente no mês passado somaram US$ 364 milhões. De janeiro a maio, 6,18 milhões de toneladas foram compradas pelos chineses, 0,7% abaixo do volume registrado um ano antes.