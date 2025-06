Ibovespa recua na abertura com Petrobras e medidas no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta segunda-feira, com Petrobras entre as maiores quedas, tendo no radar notícia de que foi citada em ação da Sete Brasil e "downgrade" de analistas do Santander.

Agentes financeiros também repercutem notícias sobre potenciais medidas para "recalibrar" o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas, além de aproximação das alíquotas da CSLL paga por instituições financeiras.

Às 10h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,21%, a 135.816,85 pontos,

O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, perdia 0,57%.

(Por Paula Arend Laier)