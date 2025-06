Homem é morto enquanto esperava pizza na Grande SP; criança de 8 anos também foi baleada

Um homem de 51 anos foi morto e uma criança de 8 ficou ferida após serem baleados enquanto esperavam, dentro de um carro, por uma pizza. O crime ocorreu no conjunto habitacional na Rua Luiz Belli, em Itapevi, na Grande São Paulo. A mãe da criança também estava no carro, mas não foi atingida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso ocorreu por volta das 22h deste domingo, 8. Uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou reanimar o homem, mas ele morreu no local.

"Conforme informações preliminares, ele aguardava a entrega de uma pizza dentro de um veículo, com a criança deitada no banco traseiro e a mãe no banco do passageiro, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam várias vezes contra o condutor", diz a SSP.

Segundo a Polícia Militar, a criança foi atingida de raspão e socorrida ao Hospital Geral de Itapevi, acompanhada pela mãe. A reportagem tenta contato com o hospital para saber o seu estado de saúde.

O carro da vítima e seu telefone celular foram apreendidos para perícia, segundo a SSP. "O caso foi registrado na Delegacia de Itapevi como homicídio consumado e tentado. As investigações seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime", afirma a pasta.