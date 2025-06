Governo britânico reverte sua eliminação do auxílio de calefação para aposentados

O governo britânico anunciou, nesta segunda-feira (9), que reverterá a eliminação do auxílio de calefação para aposentados, medida anunciada meses atrás como parte de um plano de corte orçamentário amplamente criticado, inclusive dentro do próprio Partido Trabalhista.

A decisão representa uma mudança política significativa do primeiro-ministro Keir Starmer, que havia justificado a eliminação do auxílio para restabelecer as finanças públicas.

Sendo assim, o governo aumentará o limite de acesso a esse benefício para que "nenhum aposentado de renda baixa ou média seja excluído", afirmou o Ministério das Finanças em comunicado, o que beneficiará "a grande maioria, mais de três quartos, dos aposentados na Inglaterra e no País de Gales".

Aposentados com renda anual inferior a 35.000 libras (R$ 264.908) voltarão a receber esse auxílio, o que representa aproximadamente 9 milhões de pessoas, destaca o comunicado.

O apoio governamental será de 200 libras (R$ 1.513) por domicílio ou 300 libras (R$ 2.270) para maiores de 80 anos.

No entanto, o auxílio não chegará aos aposentados mais ricos (cerca de 2 milhões de pessoas), o que permitirá economizar cerca de 450 milhões de libras (R$ 3,4 bilhões) em comparação com o sistema anterior.

Desde que retornou ao poder há quase um ano, o Partido Trabalhista tem se concentrado em sanear as finanças públicas, com aumentos significativos dos impostos, especialmente das contribuições corporativas, além de cortes na previdência social e no governo central.

Os trabalhistas justificam essas decisões citando um "buraco negro" de 22 bilhões de libras (R$ 166,5 bilhões) nos cofres públicos, que alegam ter herdado dos conservadores.

zap/psr/sag/aa

© Agence France-Presse