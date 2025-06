Governador da Califórnia sobre Trump: 'Atos de um ditador'

Do UOL

O governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, disse que a convocação por Donald Trump da Força Nacional é "o ato de um ditador, não de um presidente".

A medida foi tomada após confrontos entre manifestantes e agentes do serviço federal de imigração, que tiveram início na sexta-feira em Los Angeles, e apesar da oposição do governador.

Para justificar o uso das tropas federais, Trump classificou os protestos de "uma forma de rebelião contra a autoridade do governo dos EUA".

Cerca de 2.000 soldados foram deslocados para Los Angeles.

Hoje, Newsom afirmou que irá contestar a iniciativa na Justiça.

Segundo a polícia, 10 pessoas foram presas ontem em Los Angeles. Também houve manifestações em San Francisco, com 60 prisões.

Para o colunista do UOL Jamil Chade, Trump usou as manifestações para militarizar as operações contra imigrantes.

Israel invade barco de ativistas com ajuda a Gaza

Forças da Marinha de Israel invadiram nesta madrugada o barco da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC), que se dirigia à Faixa de Gaza com ajuda internacional.

A ativista sueca Greta Thunberg, o brasileiro Thiago Ávila e a deputada francesa do Parlamento Europeu Rima Hassan estavam na embarcação e foram detidos.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, eles serão liberados ao chegar a Israel. "Espera-se que retornem aos seus países de origem."

O objetivo da FCC era entregar uma quantidade simbólica de ajuda à Faixa de Gaza e chamar a atenção para a crise humanitária na região.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que a operação é uma "propaganda do Hamas".

O Madleen é a segunda embarcação atacada por Israel a caminho de Gaza neste ano. No mês passado, o barco Conscience foi bombardeado por drones israelenses na costa de Malta, pouco antes de zarpar com um grupo de ativistas e ajuda humanitária.

Candidato baleado na Colômbia à espera de um 'milagre'

A mulher de Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial de oposição baleado no sábado durante um comício na Colômbia, disse hoje que seu marido "precisa de um milagre".

Uribe levou seis tiros enquanto discursava em Bogotá e passou por uma longa cirurgia ontem. O último boletim médico diz que "o quadro é extremamente grave e o prognóstico é reservado".

Um adolescente de 15 anos suspeito de ter atirado contra Uribe foi detido com uma pistola Glock. Não há informações sobre a motivação do ataque ou eventuais mandantes.

Conservador, Miguel Uribe, de 39 anos, é candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático. Neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay (1978-1982), ele é filho da jornalista Diana Turbay, sequestrada em 1990 por um grupo armado liderado por Pablo Escobar e morta durante uma operação de resgate em 1991.

Apesar do sobrenome em comum, ele não tem parentesco com o ex-presidente Álvaro Uribe,

China e EUA buscam acordo no comércio

Negociadores americanos e chineses se reúnem hoje em Londres para tentar manter a trégua na guerra comercial entre os dois países acertada no começo de maio na Suíça.

As discussões devem se concentrar na suspensão de embargos impostos pelo governo chinês à exportação de minerais raros para os EUA e pelo governo americano, de chips de última geração para a China.

O encontro foi anunciado após uma ligação telefônica entre Trump e Xi Jinping na quinta-feira.

Foi a primeira conversa entre os dois desde a posse de Trump em janeiro.

No momento, as tarifas de 145% sobre produtos chineses impostas por Trump estão provisoriamente reduzidas a 30%. A China também reduziu as taxas aplicadas sobre produtos americanos, de 125% para 10%.

Dados divulgados hoje mostram que as vendas da China para os EUA caíram 35% na comparação com o ano passado.

Guterres pede fim de 'faroeste' em conferência sobre oceanos

O secretário-geral, António Guterres, abriu hoje a Conferência dos Oceanos da ONU, em Nice, na França, pedindo que o fundo do mar não se torne um "faroeste".

O evento conta com a participação de mais de 60 chefes de Estado e de governo, incluindo o presidente Lula.

Os participantes discutem uma proposta de proteção de 30% da área dos oceanos até 2030.

Hoje, apenas 8,4% dessa superfície está protegida.

Os EUA não participam do encontro, mas foram tema de várias declarações. Guterres expressou sua preocupação com o fundo do mar após o presidente americano Trump abrir caminho para a mineração em águas profundas.

Em discurso, o presidente francês, Emmanuel Macron disse que "o fundo do mar não está à venda, assim como a Groenlândia, a Antártida e o alto-mar", em referência ao desejo expresso por Trump de anexar o território da Dinamarca.

Sem citar Trump diretamente, Lula disse que não se pode "permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional".

Alcaraz vence Roland Garros, Portugal leva Liga das Nações

No esporte, o domingo foi marcado pelo título do tenista espanhol Carlos Alcaraz em Roland Garros e pela vitória de Portugal sobre a Espanha na Liga das Nações da Europa.

Alcaraz conquistou o bicampeonato no torneio francês derrotando o italiano Jannik Sinner na final mais longa da história da competição: 5 horas e 29 minutos, com parciais de 4/6, 6/7, 6/4, 7/7 e 7/6.

Em Munique, a seleção de Portugal superou a Espanha na disputa de pênaltis (5x3), após o empate de 2 a 2 no tempo normal e de 0 a 0 na prorrogação.

A Espanha esteve na frente do placar por duas vezes, com gols de Zubimendí e Oyarzabal, mas Portugal empatou com Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo, que anotou seu gol de número 938 aos 40 anos.

É o segundo título da competição conquistado por Portugal, que também venceu a primeira edição, em 2019.