Existe dieta específica para quem está com H. pylori no estômago?

A H. pylori, ou Helicobacter pylori, é um tipo de bactéria que entra no organismo e se aloja no trato digestivo. Depois de muitos anos, provoca desconfortos estomacais como gastrite e feridas, chamadas de úlceras, no revestimento do estômago ou na parte superior do intestino delgado.

Existe dieta específica para quem tem H. pylori ?

Não. Mas há algumas recomendações para as pessoas que apresentam lesões causadas por essa bactéria, ou seja, com gastrites ou úlceras.

Nesses casos, deve-se evitar alimentos condimentados, pimenta, molho de tomate, frituras e itens gordurosos. Prefira sempre uma alimentação balanceada com legumes, verduras, carnes magras, cereais e alimentos in natura. O uso de café também deve ser moderado.

Durante o tratamento da erradicação da bactéria, probióticos podem ser usados evitar gases e diarreias, sintomas comuns no uso de antibióticos.

Tomar chá de espinheira-santa também pode ajudar, pois a erva possui propriedades antimicrobianas que inibem o crescimento de bactérias no trato gastrointestinal, como o H. pylori, melhorando os sintomas dessa condição.

Mas é preciso fazer um tratamento medicamentoso

Por ser uma bactéria, o tratamento consiste na administração de antibióticos, associados a uma classe de medicamentos chamada de inibidores da bomba de prótons (como omeprazol, pantoprazol), que diminuem a acidez do estômago. Os fármacos devem ser usados por cerca de uma semana até 14 dias.

Após o tratamento, deve-se esperar algumas semanas e fazer novo teste para avaliar se a bactéria foi erradicada. Caso a pessoa ainda apresente H. pylori, um novo tratamento deverá ser indicado. Na maioria dos casos, apenas uma rodada de antibióticos é necessária para eliminar a infecção.

Bactéria nem sempre provoca doenças

Estima-se que a H. pylori esteja presente em cerca de 40% da população adulta, mas nem sempre provoca doenças ou complicações. No entanto, algumas pessoas são mais predispostas a desenvolver lesões no estômago, quando infectadas por essa bactéria. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), ela é um agente carcinogênico, ou seja, em alguns casos, pode ser fator de risco para o câncer de estômago.

A infecção pelo patógeno ocorre com mais frequência na infância, antes dos 10 anos. O baixo nível socioeconômico, acompanhado de condições de habitação e higiene inadequados, facilitam o surgimento do problema.

Já a transmissão ocorre ao entrar em contato com fezes, saliva, alimentos e água contaminados. Pode ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente quando as mãos não são lavadas adequadamente após a evacuação ou ao compartilhar objetos pessoais como talheres e copos. É importante ainda ter cuidado na manutenção e preparação dos alimentos para evitar a contaminação.

Imagem: iStock

Como descobrir que está com H. pylori?

Na maioria das vezes, o diagnóstico é realizado por meio da endoscopia digestiva alta, quando se retiram pequenos fragmentos da parede do estômago para avaliar a presença da bactéria com um microscópio, após o preparo do material. Esse exame é popularmente conhecido como biópsia.

Porém, existem outras maneiras de detectar a infecção pela H. pylori. Ainda pela endoscopia, é possível fazer o chamado teste da urease, quando se retira um pequeno fragmento da parede do estômago e se coloca dentro de um pequeno frasco com um líquido transparente, contendo a ureia.

Um terceiro exame é o teste respiratório, que é realizado após a administração oral de um suco de fruta e de um comprimido com ureia marcada com carbono-13, que é uma substância sem cheiro, sem gosto e que não traz riscos à saúde. Trata-se de um exame de maior custo e não é tão acessível.

Exames de fezes e sangue também poderão ser solicitados para verificar a presença da H. pylori no organismo ou anticorpos atuando contra a bactéria.

*Com informações de reportagens publicadas em 27/01/2025 e 11/09/2024