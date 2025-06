EUA e China se reúnem nesta segunda-feira em Londres para negociações comerciais

LONDRES (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China se reunirão em Londres nesta segunda-feira para conversas com o objetivo de acalmar a disputa comercial entre as duas superpotências, que se ampliou nas últimas semanas e foi além de retaliações, chegando a controles de exportação de produtos e componentes essenciais para as cadeias globais de oferta.

Em um local ainda não revelado em Londres, os dois lados tentarão voltar aos trilhos com um acordo preliminar firmado no mês passado em Genebra, que baixou brevemente a temperatura entre Washington e Pequim e promoveu alívio entre os investidores afetados durante meses pela cascata de ordens tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

"A próxima rodada de negociações comerciais entre os EUA e a China será realizada no Reino Unido na segunda-feira", disse um porta-voz do governo britânico no domingo. "Somos uma nação que defende o livre comércio e sempre deixamos claro que uma guerra comercial não é do interesse de ninguém, portanto, damos as boas-vindas a essas negociações."

Estarão presentes uma delegação dos EUA liderada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, e um contingente chinês liderado pelo vice-primeiro- ministro He Lifeng.

A segunda rodada de reuniões ocorre quatro dias depois que Trump e o líder chinês Xi Jinping conversaram por telefone, sua primeira interação direta desde a posse de Trump em 20 de janeiro.

Durante a ligação de mais de uma hora, Xi disse a Trump para desistir das medidas comerciais que abalaram a economia global e o advertiu contra medidas ameaçadoras em relação a Taiwan, de acordo com um resumo do governo chinês.

Mas Trump disse na mídia social que as conversas focadas principalmente no comércio levaram a "uma conclusão muito positiva", preparando o terreno para a reunião de segunda-feira em Londres.

No dia seguinte, Trump disse que Xi havia concordado em retomar as remessas de minerais de terras raras e ímãs para os EUA. A decisão da China, em abril, de suspender as exportações de uma ampla gama de minerais e ímãs essenciais afetou as cadeias de suprimentos para montadoras de automóveis, fabricantes aeroespaciais, empresas de semicondutores e empreiteiras militares em todo o mundo.

Isso se tornou um ponto de atenção especial para os EUA nas semanas após os dois lados terem chegado a uma reaproximação preliminar nas negociações realizadas na Suíça.

Lá, ambos concordaram em reduzir os impostos de importação sobre os produtos um do outro, mas as autoridades dos EUA acusaram a China nas últimas semanas de atrasar seus compromissos, especialmente em relação às remessas de terras raras.

"Queremos que a China e os Estados Unidos continuem avançando com o acordo firmado em Genebra", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao programa da Fox News "Sunday Morning Futures" no domingo. "O governo vem monitorando o cumprimento do acordo por parte da China e esperamos que isso avance para que as negociações comerciais sejam mais abrangentes."

A inclusão nas negociações de Londres de Lutnick, cuja agência supervisiona os controles de exportação para os EUA, é uma indicação de como a questão se tornou central para ambos os lados. Lutnick não participou das negociações de Genebra, nas quais os países fecharam um acordo de 90 dias para reverter algumas das tarifas de três dígitos que haviam imposto uns aos outros desde a posse de Trump.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington, Nathan Layne em Connecticut, Brenda Goh em Washington e Kate Holton em Londres)