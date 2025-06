Helder não vê contradição entre COP e petróleo, mas mira mercado de carbono

O mercado de créditos de carbono se tornou a menina dos olhos de Helder Barbalho (MDB). No sétimo ano à frente do Pará, o governador aproveita a evidência internacional de Belém por causa da COP30, marcada para novembro, para promover a iniciativa, que já alça como marca do seu governo a ser propagandeada na conferência.

Em entrevista ao UOL, ele exalta o legado da COP30 para o Pará e diz que as obras, que têm sofrido críticas de movimentos sociais e ambientais, "não representam a solução de problemas históricos" de Belém, mas "impulsionaram a oportunidade de soluções para estes problemas".

Aliado do presidente Lula (PT), ele defende a exploração de petróleo na Margem Equatorial como "algo racional", pois o Brasil e o mundo "não podem abdicar do uso de combustível fóssil", mas pontua: "Nossa agenda é carbono".

Exploração de petróleo X COP

Anfitrião, Helder vê a exploração na Foz do Amazonas como inevitável. Para ele, é preciso ter uma visão menos apaixonada e mais racional, do que a dos críticos ao projeto, porque o mundo ainda depende dos combustíveis fósseis. A área em debate fica a 175 km da costa do Amapá, a 540 km da foz do rio Amazonas. A título de comparação, Helder cita a Bacia de Campos, que fica a 200 km da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O Brasil e o mundo não podem, neste momento, abdicar do uso de combustível fóssil. Quem alimentar o discurso de que nós podemos abrir mão está agindo com emoção e não com a razão. Sem que eu esteja tirando os méritos da causa, [argumento] apenas pela racionalidade do tema.

Helder Barbalho, governador do Pará

A região inclui bioma recém-descoberto. O recife de corais da foz do rio Amazonas só foi registrado em 2016 e estima-se que se estenda por uma área equivalente à do estado do Rio Grande do Norte. Tanto os corais quanto os manguezais que margeiam a costa amapaense são locais de reprodução, fonte de alimentos e berçário para várias espécies marinhas.

O Pará será beneficiado pelos royalties da extração. O próprio governador admite que o fluxo deverá estimular a economia de Belém, metrópole mais próxima da área, mas que essa não é a agenda do estado.

O que nós precisamos ter é a avaliação pautada no conhecimento, na pesquisa e na racionalidade. Se nós deixarmos confundir ideologia com ciência, com conhecimento, nós perdemos as bases técnicas para a tomada de decisão. Quando se discute temas que são pautados para tomada de decisão em atributos técnicos, a técnica é que deve pautar as tomadas de decisão.

Os problemas de ser anfitrião

A cinco meses da conferência, Belém está em obras. Projetos dos governos estadual e municipal se propõem a mudar a logística e a estrutura da cidade, mas há reclamações por parte de movimentos sociais, que acusam as autoridades de "maquiar a cidade" para o evento, sem deixar mudanças estruturais.

Não temos a expectativa de que Belém não continuará tendo problemas, não temos a expectativa de que a COP represente a solução de problemas históricos de todo centro urbano do Brasil. O que nós estamos construindo é: a oportunidade de ter um evento desta grandeza impulsionou o nível de investimentos em obras públicas, impulsionou novas atividades econômicas para o estado, impulsionou a oportunidade de soluções de problemas que antes não se tinha um horizonte de solução.

Como exemplo, ele cita as obras de macrodrenagem na capital. São 13 novos canais — 11 na periferia — nas bacias de quatro rios, com o impacto em 500 mil pessoas. Ao todo, o investimento, com captação do BNDES e de Itaipu Binacional, chega a R$ 1 bilhão, com previsão de conclusão até novembro, para a COP30.

Muito provavelmente, se nós não tivéssemos esse volume de recursos, nós não conseguiríamos fazer isso neste tempo. Talvez demorasse 5 anos, 10 anos para conquistar isso. O que nós estamos consolidando é um conjunto de obras. Inclusive, para justificar [os pedidos de investimento] para BNDES, Itaipu, governo federal, as obras para a COP necessitavam dialogar com o evento, sim, mas necessitam dialogar com a cidade.

Parte das obras sofreu problemas devido aos impactos ambientais. A reestruturação da rua da Marinha, no Mangueirão, chegou a ser suspensa em 2024 exatamente por questões ambientais — a obra previa rasgar o Parque Ecológico Gunnar Vingren — e só foi retomada após readequação. O governo justifica o projeto, orçado em R$ 242 milhões, que beneficiará 215 mil pessoas da região.

Nós estamos fazendo com que Belém tenha equipamentos que impulsionam uma nova economia para a cidade. O turismo, que nunca foi agenda do Pará, passa a ser. Eu tenho convicção de que o caminho que nós estamos traçando permite que a referência à Amazônia pós-COP seja Belém, seja o Pará. E isto é um ativo extraordinário para consolidar a economia verde e todas as repercussões que a floresta pode nos trazer no âmbito internacional.

"Nossa agenda é carbono"

O governador quer falar mesmo é do mercado de carbono. A iniciativa, que gerou um contrato de US$ 160 milhões (pouco mais de R$ 902 milhões) ao estado, alvo do MPF (Ministério Público Federal), foi alçada à principal marca da sua gestão, que pode ajudá-lo a se destacar nacionalmente.

A agenda petróleo não é a nossa, nossa agenda é carbono. Por isso que eu defendo esta commodity, não a commodity do petróleo. Porque eu acho que essa é a oportunidade conciliatória de gerar valor para a floresta.

O mercado de carbono cria um fluxo de compra e venda de créditos para descarbonizar a matriz energética mundial. Aprovado na COP26, de Glasgow, o mecanismo permite que nações e empresas que não conseguem diminuir emissões de gases de efeito estufa comprem cotas de emissão de países, estados e cidades que passam suas metas com sobra. As regras foram definidas na COP29, em Baku. Helder quer transformar o Pará em vanguarda deste comércio na América Latina.

Nós tomamos a decisão de construir um sistema jurisdicional robusto. São mais de dois anos de discussão de forma plural. Não se pode ter dúvidas [sobre a procedência dos créditos]. Não se pode ter qualquer tipo de ruído de regularização fundiária, por exemplo, de sobreposição de aferição, de contagem dupla dos créditos. A qualidade do crédito é necessária para que o mercado possa ter efetivo o interesse.

O MPF pediu a anulação. O contrato firmado com uma coalização internacional de países e multinacionais, em setembro de 2024 foi considerado "venda antecipada" pelo MPF, que acusou o governo de "pressionar indígenas" para aderirem ao plano.

Helder promete que os recursos serão integralmente revertidos aos povos da floresta. O governador afirma que os ganhos com o mercado de carbono serão destinados a quem efetivamente colabora com a preservação da Amazônia, que o governo está em fase de diálogo com os povos tradicionais. Após essa etapa, será enviada à Assembleia Legislativa uma proposta de lei sobre a repartição desses recursos entre povos indígenas, quilombolas, extrativistas e produtores rurais.