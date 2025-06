Dólar tem leve baixa na abertura com medidas para compensar IOF e encontro EUA-China em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, conforme investidores avaliavam o anúncio feito pelo ministro da Fazenda na véspera de medidas para compensar mudanças no decreto de aumentos no IOF, com um encontro entre Estados Unidos e China também no radar.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,24%, a R$5,5567 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,16%, a R$5,583.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,30%, a R$5,5701 -- menor valor de fechamento desde 8 de outubro do ano passado.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de julho de 2025.

(Por Fernando Cardoso)