Crime dos crimes: por que nem toda atrocidade é reconhecida como genocídio?

Há uma intensa discussão sobre se o que vem acontecendo em Gaza desde outubro de 2023 é um ato de genocídio. Esse é o tema de um caso que está sendo ouvido na CIJ (Corte Internacional de Justiça) no qual a África do Sul acusa Israel de cometer atos de genocídio. O caso começou em dezembro de 2023, mas a CIJ ainda não chegou a um julgamento.

O motivo pelo qual a questão é tão controversa é que a palavra "genocídio" tem muito poder. Ser acusado de genocídio é ser acusado do que a lei internacional considera ser o "crime dos crimes". A lei internacional determina que os Estados não só não devem cometer genocídio, como também devem preveni-lo e puni-lo em sua própria lei criminal. Alguns comentaristas argumentam inclusive que é aceitável o uso de força armada para impedir o genocídio.

No entanto, a definição legal de genocídio é muito mais restrita do que geralmente se entende. É por isso que tão poucos eventos históricos foram rotulados desta forma.

Genocídio é a tentativa de destruir um grupo de pessoas. O conceito foi definido pela primeira vez em 1944 pelo advogado judeu-polonês Raphael Lemkin, em resposta ao seu horror diante da matança em massa de armênios pelo Império Otomano em meio à Primeira Guerra Mundial, bem como —é claro— diante das atrocidades cometidas pelos nazistas antes e durante a Segunda Guerra.

Era um conceito tão novo que não foi utilizado nos julgamentos dos líderes nazistas sobreviventes após a guerra, em Nuremberg. Em vez disso, por seu papel no Holocausto, os réus foram acusados de "crimes contra a humanidade". E até hoje, no estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, há uma estreita relação entre o crime de genocídio e os crimes contra a humanidade. O estatuto de Roma usa a definição de genocídio acordada na convenção sobre genocídio de 1948, que foi negociada após os esforços consideráveis de Lemkin para chamar a atenção para seu novo conceito.

Apesar de o crime de genocídio ter sido estabelecido em 1948, a primeira condenação internacional por genocídio ocorreu somente em 1998. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda considerou Jean-Paul Akayesu, um político local, culpado de genocídio por causa da violência extrema da etnia hutu contra a (maioria) minoria étnica tutsi em 1994. Ao longo de 100 dias, cerca de 800 mil pessoas foram mortas.

A matança em massa foi instigada nos níveis mais altos do governo de Ruanda depois que os tutsis foram acusados de matar o presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, ao derrubar um avião que o transportava e o presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. Ambos eram hutus.

A resposta a isso foi claramente um genocídio, mas você deve imaginar que certamente ocorreram outros genocídios no pós-guerra antes desse.

Limitações do genocídio

Sob a liderança de Joseph Stalin, milhões de pessoas morreram ou foram mortas em fomes, execuções e campos de prisioneiros em toda a União Soviética. No entanto, essas mortes não se enquadram na definição de genocídio de 1948 porque, em geral, não foram direcionadas a grupos definidos por nacionalidade, etnia, raça ou religião. Somente esses quatro grupos são protegidos pela convenção sobre genocídio.

O mesmo se aplica aos assassinatos cometidos pelo Khmer Vermelho —o regime comunista radical de Pol Pot que governou o que hoje é o Camboja de 1975 a 1979. O regime foi responsável pela morte de entre 1,5 e 3 milhões de pessoas. Mas o tribunal criminal híbrido, criado em 1997 para julgar esses eventos, só conseguiu concluir que o assassinato de vietnamitas minoritários e vítimas Cham foi considerado genocídio. A maioria das pessoas que o Khmer Vermelho matou era composta de compatriotas cambojanos selecionados por serem "intelectuais" ou por se pensar que se opunham ao regime.

A escolha dos grupos protegidos na convenção sobre genocídio foi o resultado de negociações políticas entre diferentes facções, já que a guerra fria estava ganhando intensidade. Havia uma tensão entre proteger um número suficiente de grupos e chegar a um acordo sobre um tratado que um número suficiente de países de fato assinaria.

A atrocidade de Srebrenica

O ICTY (Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia) e a ICJ consideraram que os sérvios da Bósnia cometeram genocídio contra os muçulmanos da Bósnia na cidade de Srebrenica, na atual República Sérvia, na Bósnia e Herzegovina, em 1995. O exército sérvio-bósnio matou cerca de 8 mil homens e meninos e os enterrou secretamente. Eles detiveram, maltrataram e depois expulsaram as mulheres restantes.

O ICTY considerou, além da qualquer dúvida razoável, que em toda a Bósnia-Herzegovina havia um "plano estratégico" para "unir áreas povoadas por sérvios [...], obter controle sobre essas áreas e criar um estado sérvio-bósnio separado, do qual a maioria dos não-sérvios seria permanentemente removida". Também constatou que esse plano "só poderia ser implementado com o uso da força e do medo". No entanto, com exceção de Srebrenica, o genocídio não foi provado na antiga Iugoslávia.

A questão aqui não era a identificação de um grupo protegido, mas a falta de evidências de que os assassinatos em massa de não-sérvios foram realizados como um fim em si mesmo e não "apenas" para fazê-los fugir (algo que geralmente é chamado de "limpeza étnica"). Isso se deve ao fato de que, para que um assassinato seja considerado genocida, ele deve não apenas ser realizado intencionalmente, mas também demonstrar a intenção "especial" de destruir física ou biologicamente um grupo protegido.

O problema é que —na ausência de uma confissão ou de um pacote de documentos incriminadores— essa intenção especial só pode ser inferida dos fatos se for a única inferência razoável que poderia ser feita.

Por que Gaza é controversa

A questão é: a definição de genocídio deve ser ampliada para abranger uma gama maior de grupos protegidos, seja por meio de emendas à convenção sobre genocídio ou por meio de interpretação judicial criativa? Deveria ser mais fácil inferir a existência de intenção genocida a partir de um padrão de fatos? Ambas são questões importantes.

No entanto, até que sejam respondidas de forma afirmativa, continuará sendo difícil aplicar o rótulo de genocídio na lei, mesmo aos assassinatos em massa mais flagrantes. Os rótulos de "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade" são aplicados com mais facilidade, mas o "crime dos crimes" continua sendo difícil de ser identificado.

James Sweeney, Professor, Lancaster Law School, Lancaster University

Este artigo foi republicado do The Conversation sob a licença Creative Commons. Leia o original aqui.