Corpus Christi é feriado nacional? Veja como cada capital define a data

O Corpus Christi não é um feriado nacional. A comemoração católica em 2025 será em 19 de junho e, na maioria das capitais brasileiras, a data é tratada como feriado (veja a relação abaixo).

Corpus Christi faz parte do calendário católico e tem relação com a Páscoa, com a definição da data - que não é fixa - atrelada.

"Corpus Christi" é uma expressão em latim, idioma até hoje em voga nos ritos católicos, que significa "Corpo de Cristo". A festividade tem o objetivo de celebrar, publicamente, a eucaristia ? sacramento católico que relembra a Última Ceia.

De acordo com a Arquidiocese do Rio, a solenidade ocorre sempre na quinta-feira após a festa religiosa da Santíssima Trindade. E atende a uma recomendação do Código do Direito Canônico, no qual pede à comunidade diocesana para "testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia". Nesse dia, a Igreja celebra a presença de Cristo na eucaristia para lembrar a morte e ressurreição do Senhor.

A celebração começou em 11 de agosto de 1264 com o papa Urbano IV. Mas a origem do evento religioso é no ano de 1247, em Liège, na Bélgica. Conforme a arquidiocese de São Paulo, na época, "surgiu um movimento eucarístico com a finalidade de propagar a fé católica na presença real de Cristo nas espécies eucarísticas".

O dia não é considerado um feriado nacional, segundo o calendário oficial divulgado pelo governo federal. Os servidores federais têm ponto facultativo.

