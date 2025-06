Contração do PIB do Japão no 1º trimestre é revisada para cima por melhora do consumo

Por Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - A economia do Japão contraiu menos do que o inicialmente estimado no primeiro trimestre, mostraram dados do governo nesta segunda-feira, com os números de consumo revisados para cima em um momento em que a incerteza em torno das tarifas dos Estados Unidos está afetando as perspectivas.

O Produto Interno Bruto encolheu 0,2% entre janeiro e março em termos anuais, mostraram dados revisados do Escritório do Gabinete, em vez da queda de 0,7% anunciada em 16 de maio.

Em relação ao trimestre anterior, a revisão se traduz em uma estabilidade em termos ajustados pelos preços, em comparação com uma contração de 0,2% estimada inicialmente.

A revisão faz pouco para dissipar a preocupação dos analistas de que o crescimento econômico estava perdendo força mesmo antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, implementar suas chamadas tarifas recíprocas em 2 de abril.

"Não foi uma revisão que mudou nossa visão sobre a economia em geral", disse o economista Uichiro Nozaki, do Nomura Securities.

O consumo privado, que responde por mais da metade da economia do Japão, cresceu 0,1%, em comparação com estabilidade na leitura inicial. O que contribuiu para a revisão foi a inclusão de dados de vendas de restaurantes e jogos, que se tornaram disponíveis desde então.

O componente de despesas de capital do PIB, um termômetro da força da demanda privada, cresceu 1,1% no primeiro trimestre, revisado de 1,4%. Economistas haviam estimado 1,3%.

Uma revisão para cima nos estoques privados contribuiu para reduzir o grau de contração do número geral, informou o governo.

O Japão enfrentará uma tarifa de 24% dos EUA a partir de julho, a menos que consiga negociar uma taxa menor. Como as empresas relacionadas a automóveis constituem o maior setor do Japão, o governo também está buscando uma isenção para as montadoras japonesas de uma tarifa de 25%.

"Em termos do trimestre abril-junho e depois, há uma série de preocupações, tais como as exportações e a fraqueza da demanda interna", disse o economista Kazutaka Maeda, do Meiji Yasuda Research Institute.

"Não está claro como serão as negociações tarifárias, mas dada a escala da indústria automotiva, será difícil para os EUA recuarem facilmente, o que significa que as negociações serão bastante difíceis."

(Reportagem de Satoshi Sugiyama, reportagem adicional de Makiko Yamazaki e Yoshifumi Takemoto)