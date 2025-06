Como a caixa de som sem fio funciona? Confira dicas para escolher a melhor

As caixas de som sem fio fazem sucesso entre os brasileiros, mas você já parou para pensar como elas funcionam? Tudo passa pela tecnologia Bluetooth, responsável por fazer a comunicação do produto com dispositivos como celulares, tablets ou computadores.

Explicando de uma maneira mais rápida e simples, com essa tecnologia, o áudio é transmitido por ondas de rádio de curta distância, por isso ele funciona bem até 10 metros.

Sabe quando você está ouvindo música do celular de um amigo, mas ele sai de perto da caixinha e o áudio começa a falhar? Esse é o motivo.

Importante saber antes de comprar

O Bluetooth pode sofrer interferências e obstruções por obstáculos físicos, como paredes grossas, portas fechadas, móveis grandes e até o corpo humano.

Ambientes com muitos dispositivos conectados também podem causar instabilidade ou travamentos. Como muitos aparelhos (roteadores wi-fi, micro-ondas, telefones sem fio) usam a mesma faixa do Bluetooth para transmitir ondas, pode haver interferência e perda de qualidade no som.

Como escolher a melhor caixa de som?

Separamos a seguir pontos importantes para você considerar na hora de escolher uma caixa de som que atenda ao seu perfil de uso:

1. Autonomia da bateria

Se você pretende usar o produto por longos períodos fora de casa, procure modelos que ofereçam mais de 10 horas de duração de bateria, assim você não fica dependente de uma tomada.

2. Resistência à água (IPX)

Vai usar a sua caixa de som na praia, perto da piscina ou no banheiro para ouvir música enquanto toma banho? Prefira modelos com certificação IPX5, IPX6 ou IPX7, que são resistentes à água e respingos.

3. Qualidade do som

Verifique potência (em watts) e se o som é estéreo. Além disso, dê preferência a marcas confiáveis com bom equilíbrio de graves, médios e agudos. Vale checar os reviews antes!

4. Alcance e tipo de conexão

Para usar em áreas maiores, modelos com Bluetooth 5.0 ou wi-fi são ideais. Essa versão do Bluetooth também ajuda a economizar mais bateria.

5. Funções extra

Se você quiser ir um pouco além de simplesmente ouvir suas músicas, pode ser interessante checar se o modelo da sua lista oferece recursos como viva voz para atender chamadas, assistente de voz integrado (Alexa, por exemplo) ou conexão com outras caixas para som estéreo ou ambiente. Algumas oferecem até função de karaokê!

6. Tamanho e portabilidade

Para levar na bolsa ou mochila, opte por modelos compactos. Mas, se você quer mesmo um som mais potente, precisará apelar para modelos maiores.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo e não se responsabiliza pelos itens anunciados.