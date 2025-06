Com apoio da Nvidia, Reino Unido aposta em soberania em inteligência artificial

A Nvidia assumiu protagonismo na estratégia do Reino Unido para desenvolver infraestrutura soberana em inteligência artificial (IA). Em comunicado divulgado após a London Tech Week, a empresa norte-americana anunciou a criação de um fórum com grandes companhias britânicas e novos investimentos voltados à pesquisa e ao treinamento de profissionais.

O movimento ocorre em meio a esforços do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para transformar o país em um polo autônomo de IA. "Queremos ser criadores de IA, não apenas usuários", afirmou durante a abertura do evento, ao lado do CEO da Nvidia, Jensen Huang.

Segundo comunicado da companhia, para Starmer, a tecnologia deve ser integrada a todos os setores do Estado, inclusive serviços públicos como o NHS, o sistema de saúde britânico.

A iniciativa da Nvidia reúne empresas como BAE Systems, BT, National Grid e Standard Chartered, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de infraestrutura local e apoiar startups do setor. Segundo a empresa, o avanço dessa capacidade poderá adicionar até 36,5 bilhões de libras por ano à economia do Reino Unido.

A fabricante de chips também anunciou a criação de um laboratório de IA no país e parcerias para treinar desenvolvedores locais. Um novo centro de pesquisa tecnológica será voltado a áreas como ciência dos materiais e modelagem do clima. "Infraestrutura gera pesquisa, que gera inovação, que gera empresas", disse Huang, em nota.

Do lado privado, a Nscale prometeu instalar 10 mil GPUs NVIDIA Blackwell até 2026, enquanto a Nebius anunciou 4 mil unidades em um novo centro no país.

Ainda de acordo com a nota, com mais de US$ 28 bilhões investidos em IA desde 2013, o Reino Unido lidera a Europa em número de startups financiadas no setor. Para Huang, o impacto será generalizado: "Por causa da IA, toda indústria no Reino Unido será uma indústria de tecnologia."