China: vendas de automóveis sobem em maio com subsídios do governo e alívio de tensões com EUA

As vendas no varejo de automóveis de passeio na China aumentaram 13% em maio em relação ao ano anterior, para 1,93 milhão de veículos, e 10% na comparação com abril, com o crescimento impulsionado por subsídios do governo e alívio das tensões comerciais com os Estados Unidos, informaram os dados da China Passenger Car Association (CPCA) nesta segunda-feira, 9.

O alívio das tensões comerciais compensou o efeito da redução de dias úteis devido ao Festival do Barco do Dragão no final de maio e a demanda por automóveis tem crescido devido ao programa de troca do governo chinês, especialmente após o Ano Novo Chinês, informou a CPCA. "Alguns governos locais e montadoras também lançaram promoções adicionais para impulsionar a demanda", acrescentou.

As vendas de veículos elétricos continuaram robustas e o setor de carros de nova energia avançou 28%, para um milhão de unidades, cita a associação. Enquanto isso, as exportações de automóveis de passeio aumentaram 13,5%, para 448 mil unidades em maio, enquanto as exportações de veículos elétricos novos aumentaram 81%, para 200 mil unidades, mostraram os dados.

O forte crescimento nas exportações de veículos elétricos ocorreu em um momento em que as montadoras chinesas enfrentaram outra intensa guerra de preços no mercado interno, liderada pelas promoções e cortes de preços da BYD. A Tesla continuou a enfrentar pressão no mercado chinês e relatou uma queda de 15% nas vendas mensais, para 61.662 unidades em maio, e exportou pouco mais de 23 mil unidades, informou a CPCA.

A agência espera que as vendas de automóveis permaneçam robustas em junho, já que o alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China pode impulsionar ainda mais o crescimento das exportações. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.