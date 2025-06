Candidatos a prefeito e vereador são investigados por falso sequestro em MG

Natan da Saúde (PSD) e Thiago Rubens (MCB), respectivamente candidatos a prefeito e vereador no município de Senador José Bento (MG) em 2024, estão sendo investigados por forjarem o próprio sequestro às vésperas da eleição. De acordo com a Polícia Federal, que deflagrou duas prisões de possíveis envolvidos na trama nesta segunda-feira, 9, a intenção era causar comoção e tentar obter votos.

Quando questionados sobre a investigação pelo Estadão, representantes de Thiago Rubens se limitaram a afirmar que o caso "ainda está em investigação com a Polícia Federal. Esperamos que a justiça seja feita e os culpados punidos". Rubens foi eleito vereador com 138 votos e segue no cargo atualmente.

O Estadão não obteve retorno nas tentativas de contatar Natan da Saúde. O candidato não foi eleito nas eleições de 2024 e obteve 1.012 votos, ficando em segundo lugar, atrás da candidata Andrea (União).

Sumidos por um dia e marcas de tiro

De acordo com a Polícia Federal, com a ajuda de outros participantes a dupla teria forjado seu sequestro e permanecido escondida por cerca de um dia.

Os então candidatos a prefeito e vereador desapareceram em 3 de outubro de 2024, deixando um carro com marcas de tiro na zona rural de Senador José Bento. Na noite do mesmo dia ambos foram localizados com ferimentos leves próximos a uma praça de pedágio entre os as cidades de Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu (SP), a 59 km de distância.

Natan da Saúde e Thiago Rubens afirmam que foram levados para um imóvel em zona rural e permaneceram cativos, sob ameaça de não serem liberados para votar nas eleições.

Ambos são investigados por suposto crime eleitoral, por forjarem tentativa de homicídio e sequestro. A Polícia Federal, por meio da Operação Marco Zero, que investiga o caso, realizou oito mandatos de busca e apreensão e duas prisões nesta segunda-feira, 9.