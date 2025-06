Caminhos da Reportagem reexibe entrevista com Niède Guidon

Referência na arqueologia

Paulista, Niède Guidon morou e trabalhou boa parte da vida no Piauí. As pesquisas que fez na Serra da Capivara permitiram o desenvolvimento de suas próprias teorias e a formação de uma legião de novos profissionais. Além disso, foi graças à estudiosa que o local virou Parque Nacional e patrimônio cultural da humanidade.

A pesquisadora brasileira morreu na quarta-feira (4), aos 92 anos. O velório foi aberto ao público e o enterro foi restrito a familiares e amigos próximos. Como prova de que adotou o Piauí como lar, ela foi sepultada no quintal de sua casa, no município de São Raimundo Nonato.

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

