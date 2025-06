Cabelo de salão em casa e sem frizz: testamos linha Elseve Liso dos Sonhos

Em meio a tantos produtos nas prateleiras, dois da linha Elseve Liso dos Sonhos, da L'Oréal Paris, chamaram a minha atenção por prometerem fios alinhados e com aparência saudável.

Testei o xampu Super Alinhador e o condicionador Efeito Liquid Hair, e os dois cumpriram a promessa.

Segundo a marca, eles possuem AHA (ácido alfa-hidroxi) e queratina vegetal, uma combinação que fortalece a fibra capilar e transforma o cabelo logo nas primeiras lavagens.

O grande diferencial, na minha opinião, é um efeito de "botox capilar" caseiro: o cabelo fica visivelmente mais liso, sem volume e com aquele toque sedoso que costumamos sentir após a ida ao salão de cabeleireiro.

A seguir, conto como foi minha experiência ao usar os dois itens e minhas impressões sobre cada um:

Pontos positivos do xampu

Faz bastante espuma. Ótima experiência sensorial durante a lavagem. Um pouco do produto já rende bastante e senti o cabelo mais limpo, ou seja, consigo economizar mais produto na lavagem.

O cabelo realmente "baixa". Senti que os fios ganharam um efeito "desmaio", típico de tratamentos de hidratação profunda.

Controle do frizz é visível. Mesmo em ambientes úmidos, o cabelo manteve o alinhamento e ficou lisinho.

Preço acessível. Para um tratamento com esse nível de entrega, tem ótimo preço, o que o torna uma boa opção de custo-benefício.

Alisa bem. Em um dos testes, deixei o cabelo secar ao natural e ele ficou incrivelmente mais liso, mesmo sem fonte de calor.

Antes de usar os produtos Imagem: Acervo pessoal

Depois de usar os produtos Imagem: Acervo pessoal

Pontos positivos do condicionador

Efeito liquid hair. Fios com movimento fluido, brilho intenso e aparência extremamente polida, sem pesar. Ideal para quem quer um visual de escova sem passar pelo secador.

Hidratação. O condicionador também se destaca pela hidratação. Ainda na aplicação, é possível sentir os fios mais maleáveis e desembaraçados, sem aquele aspecto ressecado que alguns produtos alisadores costumam deixar.

Pontos de atenção

Perfume. Embora a performance do produto seja excelente, o cheiro poderia ser mais marcante ou agradável.

Quem pode gostar?

No geral, o combo xampu + condicionador cumpre o que promete: entregou praticidade e performance a um preço que considero justo.

Para quem busca fios lisos, sedosos e à prova de frizz sem sair do banheiro de casa e sem condições de gastar muito, essa pode ser a escolha certa.

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.