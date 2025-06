Beatriz Bulla: Bolsonaro e Moraes fazem encontro histórico e simbólico

Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes ficam frente a frente no STF (Supremo Tribunal Federal) em um encontro simbólico e que entrará para a história do país, avaliou a colunista Beatriz Bulla na edição de hoje do UOL News.

O ex-presidente e aliados que formaram a cúpula de seu governo comparecerão nesta tarde ao Supremo nos interrogatórios da ação penal que analisa a trama golpista. Moraes, relator do processo, marcou sessões de hoje até sexta para ouvir os oito acusados.

Esse encontro frente a frente entre Moraes e Bolsonaro é a notícia do dia e talvez da semana, neste contexto com o ex-presidente acusado de uma tentativa de golpe de Estado. Ele tem embates públicos com o ministro Moraes, que é o relator e condutor desse processo no STF. Essa imagem por si só já vai render.

Não devemos ter uma grande notícia em termos de um embate entre Moraes e Bolsonaro no decorrer desse depoimento. O ex-presidente disse que 'não irá para lacrar', mas estará em um momento delicado perante a Justiça. Ele não está mais ali como um ator político, mas ele nunca deixa de ser um por ser ex-presidente.

Vejamos como se desenrolará Moraes e Bolsonaro frente a frente. Essa é a grande expectativa do dia, muito mais do que eles vão falar. As defesas já vêm se manifestando e o ex-presidente deu algumas entrevistas. Já sabemos um pouco a linha do que ele fala em relação a essa situação.

Esperamos muito mais como será esse encontro e se ele se dará com contenção e normalidade, ou se haverá algum entrevero entre os dois do que em relação ao que eles falarão. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Bulla ressaltou a importância histórica de um grupo do alto escalão de um governo, com a presença de um ex-presidente, estar no banco dos réus diante dos ministros do Supremo.

Há um esforço por parte do Supremo de julgar isso ainda em 2025 para evitar que essa ação, que é politicamente muito sensível, seja transferida para o ano que vem, quando haverá eleições presidenciais.

Hoje é um dia muito importante no transcorrer desse julgamento, tanto do ponto de vista simbólico, por termos Moraes e Bolsonaro cara a cara e todos os acusados de formarem o núcleo central de uma tentativa de golpe unidos diante da Primeira Turma do Supremo, como para a História. Beatriz Bulla, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: