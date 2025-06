Bolsas de NY fecham sem direção única, após pausa em negociações entre EUA e China

As bolsas de Nova York perderam força nas últimas horas do pregão e encerraram a segunda-feira, 9, sem direção consistente, após a notícia de que a reunião entre autoridades dos Estados Unidos e da China, em Londres, terminou por esta segunda e será retomada na terça-feira. O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que participou do encontro, disse que foi uma "boa reunião".

O Dow Jones permaneceu estável, aos 42.761,76 pontos; o S&P 500 avançou 0,09%, aos 6.005,88 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,31%, aos 19.591,24 pontos.

As ações da Tesla deram sequência à recuperação de sexta-feira e fecharam o dia com alta de 4,55%. A montadora de veículos elétricos encerrou a semana passada com uma perda de quase 15% - sua pior semana desde outubro de 2023 -, o que incluiu um tombo de 14% na quinta-feira, em meio à troca de acusações entre o CEO Elon Musk e o presidente norte-americano, Donald Trump.

Os investidores estão atentos ao lançamento do serviço de táxis autônomos da Tesla, que deve ocorrer na quinta-feira. Analistas do Baird rebaixaram a recomendação das ações da empresa de "outperform" (equivalente a compra) para "neutro".

A Apple, por sua vez, viu suas ações caírem 1,21% no primeiro dia de sua Worldwide Developers Conference. O atraso na implementação de uma aguardada atualização de inteligência artificial (IA) para a Siri tem pressionado o papel, que acumula queda de 19% no ano. Vice-presidente de engenharia de software, Craig Federighi afirmou que a atualização "precisava de mais tempo para atingir nosso padrão de qualidade", mas a empresa ainda não forneceu um cronograma.

As ações da Nvidia subiram 0,64%. Nesta segunda-feira, o CEO Jensen Huang fez o discurso de abertura na London Tech Week ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. A Nvidia também anunciou várias iniciativas de IA durante a conferência, incluindo a criação de um fórum com grandes companhias britânicas e novos investimentos voltados à pesquisa e ao treinamento de profissionais.

A Robinhood Markets recuou 1,95% e a AppLovin caiu 8,22% após nenhuma das ações ter sido incluída no S&P 500, na sexta-feira, como muitos esperavam. A S&P Dow Jones Indices informou que optou por não realizar nenhuma mudança trimestral em seu índice.

*Com informações da Dow Jones Newswires