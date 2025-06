BCE está perto de encerrar cortes de juros, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu está quase encerrando os cortes nas taxas de juros e deve avaliar os dados nos próximos meses para determinar se será necessário um pouco mais de ajuste na política monetária, disse o membro do BCE Peter Kazimir nesta segunda-feira.

O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez na quinta-feira passada e sinalizou que pode agora fazer uma pausa após seu mais rápido ciclo de afrouxamento monetário desde a crise financeira global de 2008/2009.

A taxa de depósito do BCE está agora em 2% e os investidores preveem apenas mais um corte, para 1,75%, neste ano

"Da forma como as coisas estão agora, acho que estamos quase no fim, se não já no fim, do ciclo de afrouxamento", disse Kazimir em um artigo de opinião.

Embora o crescimento econômico possa ser mais fraco do que o esperado, Kazimir também disse que seria um erro ignorar os riscos de que a inflação, o foco principal do BCE, possa ser mais alta.

"Os dados que chegarão ao longo do verão fornecerão um quadro mais claro e orientarão nossas decisões sobre a necessidade de mais ajustes", acrescentou Kazimir.

(Reportagem de Balazs Koranyi)