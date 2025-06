BC da Espanha reduz projeção de crescimento do PIB do país em 2025 de 2,7% para 2,4%

O presidente do Banco da Espanha e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), José Luis Escrivá, anunciou nesta segunda-feira, 9, que o banco central espanhol reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país para este ano de 2,7% para 2,4%. Durante coletiva de imprensa, ele creditou a revisão à "incerteza diante de tensões comerciais" e também a um menor crescimento nos mercados externos.

Escrivá ainda mencionou que o BC espanhol reduziu a previsão de inflação de 2,5% para 2,4% para este ano.

No domingo, 8, em entrevista ao El País, ele afirmou que a queda dos preços da energia e a valorização do euro podem reduzir a inflação na zona do euro, especialmente no curto prazo, e que isso pode ser reforçado pelo impacto das tarifas sobre a demanda externa.