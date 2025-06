Auxílio Gás volta a ser pago nos próximos dias; veja calendário

O governo federal voltará a realizar os pagamentos do Auxílio Gás no mês de junho. O benefício é liberado a cada dois meses, sempre nos meses pares, e os próximos créditos ocorrerão entre os dias 16 e 30 de junho.

Datas de pagamento do Auxílio Gás - Junho de 2025

NIS final 1: 16/06/2025

NIS final 2: 17/06/2025

NIS final 3: 18/06/2025

NIS final 4: 19/06/2025

NIS final 5: 20/06/2025

NIS final 6: 23/06/2025

NIS final 7: 24/06/2025

NIS final 8: 25/06/2025

NIS final 9: 26/06/2025

NIS final 0: 30/06/2025

Como o Auxílio Gás funciona?

O programa beneficia cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, com o propósito de diminuir o peso do custo do gás de cozinha no orçamento de lares em situação de fragilidade econômica.

O valor corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos por domicílio beneficiado. A quantia é definida com base na média calculada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Em abril, o valor pago foi de R$ 108 por residência.

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender a critérios específicos. O auxílio é voltado a famílias com renda mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo. Cidadãos já atendidos pelo Bolsa Família ou por outros programas assistenciais também têm direito ao benefício.

Os pagamentos são realizados em contas bancárias ou digitais. Quando o titular não possui conta ativa, é criada automaticamente uma poupança social digital. Cada parcela do Auxílio Gás tem validade de 120 dias, contados a partir da data em que o valor foi creditado.