Autoridades dos EUA e China se reúnem em Londres para negociações comerciais

Por Kate Holton e Alistair Smout e Andrea Shalal

LONDRES (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da China se reuniram em Londres nesta segunda-feira para tentar neutralizar uma disputa comercial que se estendeu de tarifas às restrições sobre terras raras, ameaçando um choque na cadeia global de oferta e um crescimento econômico mais lento.

No primeiro dos prováveis dois dias de negociações, as autoridades das duas superpotências estavam reunidas na Lancaster House para tentar retomar o caminho de um acordo preliminar firmado no mês passado em Genebra, que reduziu brevemente a temperatura entre Washington e Pequim.

Desde então, os Estados Unidos acusaram a China de atrasar seus compromissos, principalmente no que diz respeito às remessas de terras raras.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta segunda-feira que a equipe dos EUA queria um aperto de mão da China em relação às terras raras, depois que o presidente Donald Trump disse que o presidente chinês, Xi Jinping, havia concordado em retomar os embarques em uma rara ligação entre os dois presidentes na semana passada.

"O objetivo da reunião de hoje é garantir que eles estejam falando sério, mas literalmente receber apertos de mão", disse Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, em uma entrevista à CNBC. Ele disse que os EUA esperam que os controles de exportação sejam flexibilizados e que as terras raras sejam liberadas em volume imediatamente após a reunião.

As negociações em Londres ocorrem em um momento crucial para ambas as economias, que estão mostrando sinais de tensão devido à série de ordens tarifárias de Trump desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

Dados alfandegários mostraram que as exportações da China para os EUA caíram 34,5% em maio em relação ao ano anterior, em termos de valor, a maior queda desde fevereiro de 2020, quando o surto da pandemia de Covid-19 afetou o comércio global.

Nos EUA, a confiança das empresas e das famílias foi abalada, enquanto o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre contraiu devido a um aumento recorde nas importações, já que os norte-americanos anteciparam as compras para evitar os aumentos de preços previstos.

No entanto, por enquanto, o impacto sobre a inflação tem sido discreto e o mercado de trabalho tem se mantido razoavelmente resistente, embora economistas esperem que os problemas se tornem mais evidentes em meados do ano.

Participam das negociações em Londres o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer. O contingente chinês liderado pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng inclui o ministro do Comércio Wang Wentao e o negociador comercial chefe do ministério, Li Chenggang.

A inclusão de Lutnick, cuja agência supervisiona os controles de exportação para os EUA, é uma indicação de como as terras raras se tornaram centrais, e alguns analistas viram isso como um sinal de que Trump está disposto a colocar na mesa as restrições de exportação recentemente impostas pelo Departamento de Comércio.

A China detém quase o monopólio dos ímãs de terras raras, um componente crucial nos motores de veículos elétricos.

Lutnick não participou das negociações em Genebra, nas quais os países fecharam um acordo de 90 dias para reduzir algumas das tarifas de três dígitos que haviam imposto uns aos outros.

Trump e Xi conversaram por telefone na semana passada, sua primeira interação direta desde a posse de Trump em 20 de janeiro.

Durante a ligação, Xi disse a Trump para recuar das medidas comerciais que abalaram a economia global e o advertiu contra medidas ameaçadoras em relação a Taiwan, de acordo com um resumo do governo chinês.

Mas Trump disse nas mídias sociais que as conversas focadas principalmente no comércio levaram a "uma conclusão muito positiva", preparando o terreno para a reunião desta segunda-feira na capital britânica.

No dia seguinte, Trump disse que Xi havia concordado em retomar os embarques para os EUA de minerais e ímãs de terras raras, e a Reuters informou que a China concedeu licenças temporárias de exportação para fornecedores de terras raras das três principais montadoras dos EUA.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Dan Burns e Andrea Shalal em Washington, Nathan Layne em Connecticut, Brenda Goh em Pequim e Kate Holton e Andrew MacAskill em Londres)