Acidente com dois ônibus no RJ deixa uma pessoa morta e mais de 30 feridos

Do UOL, em São Paulo

Um acidente entre dois ônibus municipais em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, deixou 33 feridos e um motorista morto.

O que aconteceu

Izaías José Corrêa já chegou morto ao Hospital Municipal Raul Sertã. Segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, 15 dos feridos sofreram escoriações leves. O estado de saúde das outras pessoas atendidas não foi informado.

O outro motorista sofreu uma fratura na perna esquerda. Ele recebeu alta no final da tarde, de acordo com a Faol, empresa responsável pelos dois ônibus.

Izaías José Corrêa Imagem: Reprodução/Facebook

Izaías trabalhava na concessionária desde 2011. "O legado de Izaias na nossa empresa vai muito além das tarefas cumpridas; está eternizado no exemplo de respeito, cordialidade e alegria com que ele tratava a todos", diz um trecho da nota divulgada pela Faol.

A prefeitura investiga as circunstâncias do acidente. O UOL também entrou em contato com a Polícia Civil. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.