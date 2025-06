Tiroteio durante Festa Junina termina com morte de jovem em comunidade do Rio

Um jovem de 24 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após uma ação policial realizada no Morro do Santo Amaro, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado, 7.

A incursão, realizada por militares do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (PM) do Rio, o Bope, aconteceu quando a comunidade celebrava uma Festa Junina na rua, reunindo uma grande quantidade de pessoas, incluindo crianças.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ouvir sons de tiro no momento em que uma quadrilha se apresentava, provocando tumulto e dispersão dos presentes.

Segundo a polícia, cinco pessoas precisaram ser hospitalizadas no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e uma, no Hospital Glória D’Or. Esta última não resistiu aos ferimentos. De acordo com a ONG Voz das Comunidades, a vítima é Herus Guimarães Mendes. Ele era motoboy e tinha 24 anos.

A Polícia Militar do Rio informou que as equipes do Bope se deslocaram até o local para checar a presença de "criminosos fortemente armados", e que os agentes foram recebidos por disparos antes de fazer o revide.

A ocorrência inicial foi registrada na 9ª DP. Durante a ação, os agentes estavam usando as câmeras corporais e as imagens serão analisadas pela Corregedoria da corporação. O comando do Bope também instaurou um procedimento para apurar os fatos, informou a polícia.

Em nota, a Quadrilha Balão Dourado, uma das que se apresentava na festa, disse que o tiroteio teria começado após "uma denúncia falsa" acatada pelo Bope. Um dos integrantes do grupo precisou ser hospitalizado.

"Não era baile funk, era festa junina, uma tragédia causada por uma denuncia falsa que o BOPE acreditou", disse o grupo em comunicado divulgado horas depois do ocorrido.

"Dezenas de crianças e jovens dançando quadrilha. O Morro do Santo Amaro está de luto e nós da Balão Dourado estamos no hospital rezando pelo nosso componente que foi uma das vítimas e por todos os outros que foram do céu ao inferno em alguns segundos", acrescentou.

A vítima citada na mensagem é o jovem Emanuel Silva, de 17 anos. Ele recebeu alta ainda no sábado e, segundo a Quadrilha Balão Dourado, já se encontrava em bom estado de saúde. Nas redes sociais, o rapaz postou que já estava em casa e agradeceu o envio de "energias positivas". "Se Deus quiser, já já vou estar na rua de novo".

Moradores da comunidade organizaram uma manifestação ontem para protestar contra a operação policial. Manifestantes ergueram faixas nas ruas, com os dizeres: "Justiça por Herus Guimarães"; "Morro Santo Amaro pede paz"; "Festa Junina não é lugar de operação policial".

Em nota, a PM do Rio afirma que o Bope realizou uma operação "para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na Comunidade do Santo Amaro". Os suspeitos, segundo a polícia, estariam se preparando para uma possível investida de criminosos rivais por conta de uma disputa territorial na região.

"No momento da ação, havia um evento na comunidade. De acordo com o comando do Bope, criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes", acrescenta a PM. "Em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto".

"Vale ressaltar que as equipes utilizavam câmeras de uso corporal e as imagens já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria da corporação. O comando do Bope também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias dos fatos", concluiu a polícia.