Terremoto derruba construções na Colômbia

Moradores de Bogotá e outras cidades da Colômbia acordaram neste domingo com um tremor de magnitude 6,5, que durou alguns segundos e não deixou vítimas, mas provocou evacuações e causou a queda de construções em localidades próximas ao epicentro.

O terremoto aconteceu às 8h08 locais, no município rural de Paratebueno, a 187 km da capital, informou no X o Serviço Geológico da Colômbia. Doze minutos depois, houve uma réplica de magnitude 4. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, por sua vez, reportou uma magnitude de 6,3.

Várias construções desabaram em Paratebueno, de 10 mil habitantes, entre eles uma igreja, que teve uma das paredes seriamente danificada. Moradores recolhiam escombros entre estruturas com telhado de zinco.

O terremoto foi um dos mais fortes e prolongados sentidos na capital colombiana nos últimos anos. Sirenes de emergência foram acionadas nos bairros residenciais de Bogotá, onde pessoas correram para as ruas aos gritos, algumas delas de pijama.

"Foi muito forte", disse uma idosa à AFP na zona norte de Bogotá enquanto tentava descer uma escada. Alguns têm medo de retornar para suas casas.

O órgão estatal de emergências (UNGRD) informou que "está fazendo um levantamento" para avaliar os danos em todos os municípios e departamentos do país.

O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, anunciou que "todos os organismos" de atenção a desastres "estão ativados". Outras cidades, como Medellín, Cali e Manizales, também sentiram o tremor.

A Colômbia fica dentro do Cinturão de Fogo do Pacífico, uma zona de constante atividade sísmica que circunda o Oceano Pacífico, passando pelas Américas, Ásia e Oceania, e registra quase 90% dos terremotos do mundo.

