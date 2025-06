SP aposta em 'shopping sociocultural' para revitalizar o centro histórico

O governo de São Paulo fechou parceria com o projeto social Casa Zero 11 que busca unir empreendedorismo, cultura e educação para contribuir com a revitalização do centro histórico da cidade. Com previsão de inauguração para o segundo semestre, a ideia é oferecer capacitação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Como vai funcionar

Projeto é uma espécie de "shopping sociocultural" que vai oferecer cursos em áreas como culinária, construção civil e tecnologia a moradores do centro terão prioridade. A expectativa é de que sejam ofertadas mais de 28 diferentes formas de capacitações, com duração de no máximo quatro semanas. O CEO da Rede Muda Mundo, ecossistema de inovação social e voluntariado do Brasil, e idealizador da Casa Zero, Fábio Silva, explica que a ideia é moradores de comunidades próximas ao centro sejam os principais beneficiados.

Principal objetivo é que as próprias pessoas recebam conhecimento para transformar o território. Segundo Fábio Silva, é um incentivo por meio da economia criativa e inclusão produtiva.

O nosso público-alvo são as pessoas que vivem no centro, principalmente nas comunidades do entorno, como o Moinho. Com o programa do governo de reurbanização do centro da cidade, vão ter muitas oportunidades de emprego na região central, em diversas áreas. A Casa Zero 11 chega para ser esse lugar de transformação de território, qualificando as pessoas Fábio Silva, idealizador da Casa Zero 11

Antes do início do projeto, Casa Zero 11 fará um levantamento para entender as principais demandas que o novo centro oferecerá. Segundo o idealizador da Casa Zero 11, a ideia é que o espaço leve em consideração os potenciais e vocações locais para impulsionar a geração de renda dos moradores. Haverá também cursos voltados ao empreendedorismo.

Governo vai ceder espaço para projeto

Fábio Silva e o governador Tarcísio de Freitas Imagem: 16.05.2025 - Celso Silva/Governo de São Paulo

Previsão é que projeto tenha início no segundo semestre deste ano. Atualmente, o projeto está na fase de captação de parceiros e de escolha do local onde o espaço vai funcionar. A contrapartida do governo paulista é de ceder um imóvel para que o projeto seja desenvolvido.

Casa Zero 11 também terá mais um espaço cultural. Com isso, o objetivo é o equipamento possa levar o paulistano de volta ao centro da cidade.

Parceria foi firmada em abril deste ano, com protocolo de intenções assinado por Tarcísio. A gestão estadual planeja uma grande transformação na região central, com a construção do novo centro administrativo do governo nos Campos Elíseos.

Para viabilizar a criação do espaço, Fábio Silva fez parcerias com empresas da iniciativa privada. "O papel do estado é identificar o imóvel e colocar à disposição do projeto para nascer a Casa Zero 11. O papel da iniciativa privada é equipar o imóvel e financiar os programas para formação profissional no centro histórico da cidade", detalha Fábio.

Iniciativa foi criada no Recife

Evento na Casa Zero 81 reuniu jovens de escolas públicas do Recife para pensar soluções tecnológicas para problemas sociais da cidade Imagem: Reprodução/Instagram

Projeto nasceu em 2022, no Recife, no centro histórico da cidade. Na capital pernambucana, a prefeitura cedeu um imóvel na rua do Bom Jesus que estava sem uso há dez anos para a Casa Zero 81, em referência ao DDD de Pernambuco, funcionar. Para colocar o projeto em pé, a iniciativa privada foi atraída para fazer o investimento de reforma e preparação do local.

Casa funciona como 'shopping sociocultural'. As pessoas, sobretudo a comunidade do Pilar, que fica próxima ao hub social, tem acesso a projetos educacionais e culturais de ONGs, oficinas de artesanato, cozinha gourmet, coworking, biblioteca, sala de inovação e estúdios para podcast.

Governo paulista viajou até Recife para conhecer pessoalmente a iniciativa. "Eles fizeram o convite para a gente começar a discutir uma Casa Zero 11 no centro histórico de São Paulo porque se encaixa no programa revitalização e geração de renda que eles estão trabalhando", diz Fábio.

Mais de 3,6 mil pessoas foram qualificadas para o mercado de trabalho ao longo de 2024. Ainda de acordo com dados da Rede Muda Mundo, passaram mais de 50 mil pessoas pelo espaço no último ano.