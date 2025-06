Royalties de petróleo podem servir para equilibrar contas públicas do Rio, diz Castro

O governador do Rio Janeiro, Cláudio Castro, defende que os royalties de petróleo poderiam ser usados para equilibrar as contas públicas da União, a partir do abatimento de dívidas, em situação semelhante à feita pelo estado.

"Os royalties poderiam ser usados de forma estruturante no Brasil para gerar equilíbrio. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro hoje, o royalty serve para equilíbrio das contas públicas", disse Castro nesta sexta, 6, durante Fórum Esfera, no Guarujá.

O governo federal estuda um pacote de medidas envolvendo o setor de petróleo e gás natural. Embora criticada pelo setor, Castro avalia que tal possibilidade não afastará investimentos estrangeiros, por exemplo.

O governo considera que esse argumento "é uma forma de pressão do setor e eu entendo o setor querer ser mais competitivo ..., mas é desperdício de um grande ativo. A União não quer usar o que vem do petróleo de forma estruturante, ela quer usar como rombo de sua gastança. Esse é o erro", afirma.

