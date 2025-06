PM aposentado faz família refém, mata filho de 10 anos e acaba morto em AL

Do UOL, em São Paulo

Um major aposentado da Polícia Militar de Alagoas, que estava preso por violência doméstica, escapou e fez cinco reféns na casa de um familiar, em Maceió, ontem. Em seguida, matou o filho de dez anos, o ex-cunhado e foi morto pela polícia.

O que aconteceu

Major Pedro Silva fugiu da Academia Militar, onde estava detido, e conseguiu entrar na casa de um familiar, onde fez cinco reféns, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. A pasta não informou como o militar conseguiu escapar da detenção. Disse apenas que ele estava preso preventivamente e conseguiu acessar a residência de um familiar no bairro do Prado, em Maceió, por volta das 17 horas de ontem.

PM foi acionada para atender ocorrência de homicídio e, ao chegar ao local, solicitou reforço de equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais. "A Polícia Militar identificou uma crise generalizada e acionou a equipe do BOPE com negociadores e aparatos especializados nesse tipo de ocorrência", afirmou ontem à imprensa o secretário de Segurança Pública de Alagoas, coronel Patrick Madeiro.

Duas mulheres e uma criança de dois anos foram resgatadas com vida e encaminhadas a hospital; outras duas pessoas foram mortas pelo PM reformado. A primeira vítima fatal, segundo a SSP, foi o ex-cunhado do major e também policial militar, conhecido como sargento Galvão, que estava na residência junto aos outros familiares feitos reféns. Depois, o filho de dez anos do major, que não teve a identidade divulgada, também foi morto. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos três sobreviventes.

Major "tinha acesso a armas e facas", informou SSP. A causa da morte dos familiares, porém, ainda não foi confirmada pela pasta, que afirmou apenas que a criança foi encontrada morta e com sinais de amputação e cortes pelo corpo.

Militar aposentado foi morto por agentes do Bope durante processo de negociações, segundo a SSP. A pasta não informou detalhes sobre a morte do major.

Foi um local extremamente horrível de se ver, [ocorreu] praticamente uma carnificina, onde um elemento em surto psicótico, de forma completamente destemperada, tornou refém a sua família. É o pior cenário em ocorrência policial (...). Coronel Patrick Madeiro, secretário de Segurança Pública de Alagoas, em entrevista à imprensa

Local do crime foi isolado para perícia e testemunhas estão sendo ouvidas. "Nosso momento agora é de atenção às investigações e assistência à família, que está no hospital", afirmou, por fim, o secretário de segurança. "O que está sendo apurado dentro da residência é agora peça de inquérito policial e vamos aguardar os procedimentos técnicos da Polícia Científica e Civil", concluiu.