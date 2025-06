Miguel Uribe, pré-candidato baleado na Colômbia, passou por cirurgia

Do UOL, em São Paulo

O senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay passou por uma cirurgia e está em estado crítico. Ele foi baleado ontem (7) durante evento de campanha em Bogotá.

O que aconteceu?

Uribe foi encaminhado a um hospital com dois tiros na cabeça e um no joelho. O tiroteio ocorreu no bairro de Fontibón, localizado na zona oeste de Bogotá.

Um adolescente de 15 anos suspeito de ter atirado contra Uribe foi detido. Ele estava com uma pistola Glock, que foi apreendida e está sob custódia dos investigadores. A informação foi divulgada pelas autoridades colombianas, que disseram que ele também foi ferido.

"O menor foi transferido para a Clínica Colômbia, onde está recebendo atendimento médico", disse general Carlos Triana, da polícia local. Além do adolescente, outras duas pessoas foram feridas, de acordo com a polícia.

Em atendimento emergencial, Uribe necessitou de cirurgia e sua esposa confirmou que ele saiu com vida. "María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, nos informa: 'Miguel saiu da cirurgia, ele fez isso'. Agora, um grande esforço está sendo feito em sua recuperação", escreveu o deputado Christian Garcés, membro do partido Centro Democrático, apoiado pela vítima.

Não há informações concretas sobre o resultado da cirurgia. Mas um comunicado oficial da Fundação Santa Fé, onde o senador está sendo atendido, publicado na noite de sábado, diz que o senador "foi internado em estado crítico" e estava "passando por procedimentos neurocirúrgicos e vasculares periféricos". E, de acordo com a RTVC (Rádio e Televisão Nacional da Colômbia), a cirurgia teria se estendido por mais de três horas.

Investigações já começaram

Seguranças de Uribe serão os primeiros investigados pelo crime. Em discurso na noite de sábado, o presidente Gustavo Pedro disse que a alta cúpula da polícia estatal vai se concentrar em identificar e capturar os mandantes do atentado, a começar por quem trabalhava para Uribe.

Testemunhas, câmeras de segurança e todas as evidências do ataque estão sendo analisadas. A polícia e Ministério Público iniciaram o que chamam de "investigações urgentes".

Todas as capacidades da Polícia Nacional, em coordenação com a Unidade Técnica de Investigação da Procuradoria-Geral da República, estão sendo mobilizadas para esclarecer este ato reprovável e abominável. General Carlos Triana

Governo colombiano chama ataque contra Uribe de "atentado". "Um atentado não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia e à liberdade de pensamento".

Quem é Uribe Turbay

Uribe é um político próximo ao ex-presidente Álvaro Uribe. Ele é um dos maiores críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, especialmente em relação à deterioração da situação de segurança no país.

O senador, que recebeu o maior número de votos nas eleições de 2022, é filho de Diana Turbay. Jornalista, Diana foi sequestrada e assassinada em 1991 por traficantes de drogas a serviço de Pablo Escobar. Ele também e neto do ex-presidente Julio César Turbay, que governou o país de 1978 a 1982.

O partido Centro Democrático, apoiado por Uribe, afirmou que o ataque foi "contra a democracia e a liberdade". "Rejeitamos veementemente este ataque, que não só coloca em risco a vida de um líder político, mas também ameaça a democracia e a liberdade na Colômbia."

Petro se solidarizou com Uribe, em nota publicada nas redes sociais. "Minha solidariedade à família Uribe e à família Turbay. Não sei como aliviar a dor deles. É a dor de uma mãe e de uma pátria perdidas."

"Ay" Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá,que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre.



Respeten la vida, esa es la linea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos tambien son? -- Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2025

No X, o prefeito de Bogotá vibra pela recuperação de Uribe. A boa vibração da cidade colombiana dará a força a @MiguelUribeT de sobreviver a este eco condenável em contraposição a sua vida. Solidariedade plena a sua família. #ForçaMiguel", escreveu.