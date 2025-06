Miguel Uribe: quem é o senador baleado em campanha na Colômbia

O atentado ao pré-candidato à presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay reviveu mais um capítulo de violência política no país. O senador passou por uma cirurgia e está em estado crítico.

Quem é Miguel Uribe

Conservador, Miguel Uribe, 39, é candidato à presidência pelo partido de oposição Centro Democrático. O político nasceu em 28 de janeiro de 1986 em Bogotá e é casado com María Claudia Tarazona. O casal tem um filho.

Trajetória acadêmica vai além da Colômbia. Ele é formado em direito pela Universidad de los Andes, em Bogotá, onde também tem um mestrado de políticas públicas. No exterior, conta com mestrado em em administração pública por Havard.

Presença da política começou em casa. Uribe é neto do ex-presidente colombiano Julio Turbay. O avô esteve à frente do governo de 1978 a 1982 pelo Partido Liberal.

Violência marcou a infância. Ele é filho da jornalista Diana Turbay. Ela foi sequestrada em 1990 por um grupo armado que era liderado por Pablo Escobar e foi morta durante uma operação de resgate em 1991.

Os fatos são narrados nas páginas do romance "Notícia de um Sequestro", do Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. A publicação inclui uma menção a Miguel durante a espera de cinco meses entre o sequestro e o assassinato.

Eu poderia ter crescido à procura de vingança, mas decidi fazer a coisa certa: perdoar, mas nunca vou esquecer.

Miguel Uribe Turbay

Ele cresceu ao lado do pai Miguel Uribe Lono. A avó Nydia Quintero de Balcázar também foi um dos pilares na sua criação.

Vida política foi iniciada em 2012. Uribe foi eleito vereador mais jovem em Bogotá pelo Partido Liberal Colombiano, aos 26 anos. Na gestão de Enrique Peñalosa, ele foi nomeado secretário de governo quatro anos mais tarde.

Em 2018, o político foi indicado pela organização internacional One Young World como um dos 10 jovens mais influentes do mundo. Em 2019, Uribe entrou na corrida pela prefeitura de Bogotá. Apesar do revés, somou 426.982 votos e ganhou mais notoriedade.

Uribe foi eleito o senador mais votado da Colômbia em 2022. Ele somou 226.992 votos na corrida das eleições legislativas.

Ele é um dos críticos do presidente colombiano Gustavo Petro, em relação à deterioração da segurança no país. A sua atuação na oposição também é marcada por abordar questões atreladas à economia, educação e democracia.

Petro busca mudanças nas regulamentações trabalhistas. Uribe e outros conservadores são contrários às medidas.

Colômbia revive violência política

Atentados políticos foram recorrentes nas décadas de 1980 e 1990 no país. A maioria dos casos envolveu, supostamente, os cartéis do narcotráfico em aliança com outros políticos e agentes do Estado.

Eleições presidenciais de 1990 tiveram três candidatos mortos: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa e Carlos Pizarro. O ataque a Uribe foi similar ao atentado contra Galán, em 1989.

Candidato pelo Partido Liberal e apontado como favorito para vencer as eleições, Luis Carlos Galán foi atingido por uma rajada de tiros em 18 de agosto de 1989. Ele se preparava para discursar no município de Soacha quando foi baleado. Galán chegou a ser levado a um hospital na capital Bogotá, mas não resistiu aos ferimentos.

Em 1990, Bernardo Jaramillo Ossa foi assinado em Bogotá por um jovem de 16 anos. Ossa era o candidato da União Patriótica e, em 2014, o atentado foi declarado um crime contra a humanidade.

Carlos Pizarro foi baleado durante um voo da capital colombiana para Barranquilla no mesmo ano. Pizarro deixou a luta armada e fazia a transição do grupo guerrilheiro Movimento 19 de Abril (M-19) para um movimento político: a Aliança Democrática M-19.