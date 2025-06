Máscara Dream Cream de 3kg está por menos de R$ 120, mas vale a pena?

A máscara Dream Cream, da Lola Cosmetics, faz sucesso entre os consumidores pelo seu poder hidratante e bom rendimento. Pensando em que já usa ou quer testar o produto em maior quantidade, o Guia de Compras UOL encontrou a embalagem de 3kg com 13% de desconto, custando R$ 118,01 na Amazon.

Segundo a marca, a máscara é capaz de deixar os cabelos macios, hidratados e com mais brilho. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Lola sobre a máscara?

Ajuda na cuidado profundo e o reequilíbrio da fibra capilar

Restaura cabelos expostos à tintura

Promete cabelo macio, hidratado e com brilho

Possui ativos como proteína hidrolizada de arroz, manteiga de cacau e óleos vegetais (de coco, abacate, girassol e argan)

No cronograma capilar, a máscara se encaixa na etapa de hidratação

Livre de glúten e sulfatos

Disponível em diferentes quantidades (3kg, 450g e 200g), que variam de preço

O que diz quem usou?

Na Amazon, a máscara capilar tem quase 20 mil avaliações, com nota média de 4,8 estrelas. Os principais pontos positivos destacados por quem usou a máscara são o bom rendimento, aroma agradável e ação hidratante.

Eu adoro o aspecto que ele deixa meu cabelo super macio e bem hidratado, fora que o cheiro é maravilhoso! Eu adorei esse produto, fora que o preço também está ótimo. O creme que tem uma consistência bem concentrada e rende demais. Bruna Carvalho

Gostei do cheiro. A máscara é hidratante e nutritiva ao mesmo tempo. Ótima pro cronograma capilar e tem um bom custo-benefício. Silvia Régis

A máscara é extremamente concentrada e densa, não cai do pote e deixa os cabelos muito hidratados, macios e nutridos, além do cheiro ser muito agradável. Fiquei 100% satisfeita. Jéssica Oliveira da Silva

O produto é maravilhoso, extremamente cheiroso, parece uma manteiga e muito consistente. O meu cabelo é cacheado e com mechas, ele ficou super hidratado [com a máscara]. Só comprem. Juliana Costa

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o fato de a máscara ter dado um aspecto pesado aos fios, sem brilho e sedosidade.

A avaliação de produto capilar é muito subjetiva, o que é bom para um pode não ser para outro. No meu cabelo, o efeito [da máscara] foi "normal", inclusive, ficou sem brilho e sedosidade. Tenho cabelo liso. Adriana

Deixou meu cabelo macio e sedoso, mas pesou demais, mesmo meu cabelo sendo curto e utilizando pouco produto. (...) Tentei finalizar com um protetor térmico líquido para ver se ficava melhor e, mesmo assim, ficou pesado. Talvez se seu cabelo for um fio grosso, não vai pesar. Thatiane

Máscara deixa cabelo macio, tem cheiro bom, mas tem que usar pouco para não pesar no cabelo. Não chega a derreter o cabelo, mas é boa. Elisabete

Não gostei tanto, não desmaiou o cabelo. Fica cheiroso, mas só. Meu cabelo é crespo, então, não vi muita diferença. Junia Felisberto

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.