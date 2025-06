Líder indígena faz protesto contra 'genocídio' em evento pré-COP: 'Chega'

O líder indígena Adriano Karipuna fez um protesto contra o "genocídio dos povos tradicionais da Amazônia" durante sua fala no TEDxAmazônia, um evento pré-COP30 realizado em Belém, sede da conferência internacional em novembro.

O que aconteceu

"Chega de genocídio com o povo indígena Guarani Kaiowá do Sul do Brasil", protestou Karipuna, originário da aldeia Panorama, em Rondônia. "Chega de genocídio contra os meus parentes, não consanguíneos, mas sim como parente indígena, povo pataxó. Chega de genocídio! Nossos corpos indígenas estão caindo", lamentou e pediu ainda o fim do "genocídio contra o povo palestino".

"Eu piso nesse chão, quando eu menciono o povo indígena, é como se fosse um tapete: eu piso em lugar sangrento", disse Karipuna. "Porque a cada mês, ou a cada semana, eu vejo nos jornais, mais uma vez, um indígena foi assassinado. Isso só vai para estatística. E todos que estão aqui têm que dizer: 'Não! Chega de genocídio contra os povos! Chega! Já basta."

Em setembro de 2024, a ONU (Organização das Nações Unidas) denunciou violência contra indígenas no Brasil. Os ataques explodiram durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), de 2019 a 2022, e seguem altas. Só em 2023, primeiro ano do governo Lula (PT), foram mais 200 assassinatos.

Não é porque eu sou indígena, liderança, sou a resistência: eu sinto dor ao ver os corpos dos meus parentes sendo derrubados por defender a floresta, por defender o patrimônio. Eu quero dizer que nós vamos sempre continuar lutando.

Adriano Karipuna, liderança indígena de Rondônia

Karipuna retomou aos primeiros contatos de seu povo com não-indígenas. "Morreram bastante, por doenças infecciosas. Nós não tínhamos a imunidade tampouco acesso às vacinações. Nos anos 90, chegamos a ser oito pessoas, oito karipunas. Por isso, quero dizer para todos vocês que precisamos respeitar a diversidade dos povos tradicionais, e principalmente dos povos de isolamento voluntário, que muitas pessoas chamam de 'índio isolado'. Eu, como indígena, não gosto de mencionar a palavra índio isolado."

O líder, que hoje cursa direito em Porto Velho, apontou que, em vez de buscar estes povos, a sociedade civil deve respeitá-los. "Ainda há muitas culturas vivas por não ter contato com a sociedade não-indígena. Devemos, eu como liderança do meu povo, vocês que estão aqui, devemos garantir a segurança e a cultura desses povos, contactados e não contactados", afirmou.

Ele terminou seu discurso pedindo aceleração da demarcação de terras indígenas. Promessa de campanha do petista, os registros de territórios para povos originários têm crescido em relação ao governo Bolsonaro, mas em velocidade questionada por ativistas e lideranças. "Viva a floresta Amazônia! Viva os povos tradicionais que sempre vamos continuar lutando em defesa de todos e desse patrimônio maravilhoso chamado natureza", concluiu Karipuna.