Lewandowski anuncia que não jogará pela seleção polonesa enquanto Micha? Probierz for o treinador

Depois ter retirada a braçadeira de capitão, o atacante Robert Lewandowski anunciou neste domingo (8) que não jogará pela seleção da Polônia enquanto Micha? Probierz for o treinador da equipe.

Aos 36 anos, Lewandowski tem 158 partidos pela seleção de seu país desde a sua estreia, em 2008, e marcou 85 gols. Desde 2014, o artilheiro do Barcelona era o capitão da equipe.

"Considerando as circunstâncias e a perda de confiança, decidi me aposentar da seleção polonesa enquanto ele [Probierz] for o técnico", escreveu o jogador na rede social X.

"Espero ainda poder jogar para os melhores torcedores do mundo novamente", acrescentou Lewandowski.

Horas antes, a Federação Polonesa de Futebol havia anunciado que Micha? Probierz decidiu dar a braçadeira de capitão da seleção ao meio-campista Piotr Zielinski, da Inter de Milão.

"O treinador informou pessoalmente sua decisão a Robert Lewandowski, à toda a equipe e comissão técnica", acrescentou a Federação.

Lewandowski ficou de fora da última convocação da seleção polonesa, que derrotou a Moldávia por 2 a 0 em amistoso há dois dias e enfrentará a Finlândia na próxima terça-feira, em Helsinque, pelo Grupo G das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a agência de notícias polonesa PAP, o Lewandowski havia pedido para não ser convocado nesta data Fifa para descansar depois da temporada vitoriosa com o Barcelona, que terminou com os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

Com duas vitórias em três jogos, a Polônia lidera o Grupo G das Eliminatórias, à frente da Finlândia (4 pontos em três jogos) e da Holanda (3 pontos, mas apenas um jogo disputado).

