Israel ordena que militares interceptem iate com destino a Gaza; Greta Thunberg está a bordo

Por Crispian Balmer

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, pediu ao Exército israelense neste domingo que intercepte um barco com ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg, que planejam desafiar o bloqueio israelense e chegar a Gaza.

Operado pela Coalizão pró-Palestina da Flotilha da Liberdade, o iate Madleen, de bandeira britânica, deixou a Sicília em 6 de junho e está atualmente na costa egípcia, dirigindo-se lentamente para a Faixa de Gaza, que está sitiada por Israel.

"Eu instruí o Exército a agir para que o Madleen... não chegue a Gaza", disse Katz em um comunicado.

"Para a antissemita Greta e seus amigos propagadores de propaganda do Hamas, eu digo claramente: É melhor vocês voltarem para trás, porque não chegarão a Gaza."

Thunberg disse que se juntou à tripulação do Madleen para "desafiar o cerco ilegal de Israel e a escalada dos crimes de guerra" em Gaza e destacar a necessidade urgente de ajuda humanitária. Ela tem rejeitado acusações israelenses de antissemitismo.

Israel entrou em guerra com o Hamas em outubro de 2023, depois que militantes islâmicos lançaram um ataque surpresa no sul de Israel, matando mais de 1.200 pessoas e levando 251 reféns de volta ao enclave, de acordo com os registros israelenses.

Mais de 54.000 palestinos já morreram durante a ofensiva israelense, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, com grande parte do território palestino reduzido a escombros. A Organização das Nações Unidas (ONU) tem alertado que a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza pode passar fome.

Katz disse que o bloqueio é essencial para a segurança nacional de Israel, que busca eliminar o Hamas.

"O Estado de Israel não permitirá que ninguém quebre o bloqueio naval em Gaza, cujo objetivo principal é impedir a transferência de armas para o Hamas", disse ele.

O Madleen está transportando uma quantidade simbólica de ajuda humanitária, incluindo arroz e leite em pó para bebês, informou a coalizão.

A assessora de imprensa Hay Sha Wiya disse neste domingo que o barco está atualmente a cerca de 296 km de Gaza. "Estamos nos preparando para a possibilidade de interceptação", disse ela.

Além de Thunberg, há outros 11 membros da tripulação a bordo. A imprensa israelense informou que os militares planejam interceptar o iate antes que ele chegue a Gaza e escoltá-lo até o porto israelense de Ashdod. A tripulação seria então deportada.

(Por Crispian Balmer, Nayera Abdallah e Alexander Cornwell)