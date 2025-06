Espanha: Oposição reúne milhares em ato contra o governo - Conservadores acusam governo do esquerdista Pedro Sánchez de corrupção e pedem antecipação das eleições.Um protesto anticorrupção contra o governo da Espanha organizado pela oposição reuniu dezenas de milhares de pessoas em Madri neste domingo (08/06).

Sob o lema "Máfia ou Democracia", os manifestantes lotaram a Praça da Espanha, ponto icônico da capital; muitos empunhavam a bandeira nacional.

Autoridades estimaram o público em 50 mil pessoas, já a organização falou em 100 mil.

Parte da multidão pedia, aos gritos, a renúncia do primeiro-ministro e esquerdista Pedro Sánchez, em reação a um áudio vazado que supostamente mostra uma correligionária do político tentando incriminar agentes da polícia. À época, a corporação investigava suspeitas de corrupção envolvendo a esposa, o irmão e o ex-braço direito de Sánchez.

O áudio é atribuído à ativista política Leire Díez, que na época era filiada ao mesmo partido de Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe). Ela negou as acusações, insistindo que estava apenas fazendo pesquisa para um livro e que não agia em nome de Sánchez nem do Psoe. Depois que o escândalo veio à tona, Díez deixou o partido.

O caso é um dentre várias suspeitas de corrupção que rondam Sánchez e seus aliados. Parlamentares ligados ao Psoe também foram acusados de receber supostas doações num episódio de fraude fiscal.

Sánchez até agora tem qualificado as investigações contra pessoas de seu entorno como parte de uma campanha da direita de "assédio e bullying".

Oposição quer antecipar eleições

O prefeito de Madri, o conservador José Luis Martínez-Almeida, do oposicionista Partido Popular (PP), disse querer "expulsar a máfia o mais rápido possível e restaurar a nossa democracia".

O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, disse aos manifestantes que o Psoe "manchou tudo – a política, as instituições do Estado, a separação de Poderes" e exigiu a convocação de eleições antecipadas – as próximas eleições estão previstas apenas para 2027.

Feijóo já antecipou a convenção partidária do PP para julho deste ano, alegando a necessidade de se preparar para uma eventual antecipação do pleito.

O líder da oposição ainda não apresentou uma moção de censura no Parlamento contra o governo minoritário de Sánchez. Para isso, ele precisaria do apoio de partidos regionais, que têm receio de se aliar ao partido populista de direita Vox.

O PP tem surgido ligeiramente mais bem posicionado que o PSOE nas pesquisas de intenção de voto, mas Sánchez tem sido apontado como favorito do eleitorado para comandar o governo.

A sigla de oposição, que perdeu o comando do governo em 2018 após uma série de escândalos de corrupção, também já foi acusada no passado de envolvimento em financiamento partidário ilegal, abuso de poder, propina e acobertamento de escândalos.

Esse foi o sexto protesto contra o governo organizado pelo PP desde que Feijóo se tornou líder do partido, em abril de 2022. Desta vez, os ex-primeiros-ministros Mariano Rajoy e José María Aznar também estiveram presentes.

ra (AFP, dpa, ots)