Escrivá diz ver espaço para ajuste pequeno na política monetária do BCE

MADRI (Reuters) - A trajetória de afrouxamento da política monetária do Banco Central Europeu poderá exigir novos ajustes se as atuais perspectivas macroeconômicas e de inflação se confirmarem, disse o membro do BCE José Luis Escrivá.

Na semana passada, o BCE cortou a taxa de juros e sugeriu uma pausa depois que a inflação na zona do euro retornou à sua meta de 2%.

Escrivá, que também é presidente do banco central da Espanha, disse em uma entrevista ao jornal El País neste domingo que "está muito confortável" com a abordagem atual e gradual de cortes sucessivos de 25 pontos-base nos juros.

"Nosso cenário central - crescimento do PIB em torno de 1% e inflação de 2% - poderá exigir alguns ajustes finos se for confirmado", disse Escrivá.

O BCE cortou os juros em 2 pontos percentuais desde junho do ano passado para sustentar a economia da zona do euro, também atingida pelas políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos.

(Por Jesús Aguado e Graham Keeley)