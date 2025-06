Em Mônaco, Lula apoia Macron na mobilização de esforços em prol do compromisso com os oceanos

Líderes mundiais são aguardados em Nice, no sul da França, para uma conferência da ONU sobre os oceanos, prevista para começar na segunda-feira (9), e que o presidente francês Emmanuel Macron pretende transformar em uma cúpula de "mobilização". Atitude corroborada pelo presidente Lula em seu discurso deste domingo (8), em Mônaco, no encerramento do Fórum de Economia e Finanças Azuis, que visa dar um novo impulso à exploração sustentável dos oceanos.

"No Brasil, quando queremos mobilizar esforços em torno de um objetivo comum, utilizamos uma palavra de origem indígena chamada 'mutirão'. Esse fórum renova a convocatória para o aumento dos compromissos financeiros com o oceano", disse o presidente brasileiro.

"O planeta não aguenta mais promessas não cumpridas", alertou Luiz Inácio Lula da Silva no principado de Mônaco. "Não há saída isolada para os desafios que requerem ação coletiva. Ou nós agimos, ou o planeta corre risco", completou esta manhã.

No palco do Fórum de Economia e Finanças Azuis, Lula falou da importância de acabar com a poluição de plásticos nos oceanos e sobre a necessidades de avançar na ratificação do novo tratado para exploração de biodiversidade em águas internacionais.

No final de abril, Donald Trump decidiu unilateralmente abrir a mineração em águas internacionais do Pacífico, ignorando a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, da qual os Estados Unidos não são membros.

"A cúpula dos Brics no Rio de Janeiro no próximo mês será um marco na defesa do desenvolvimento sustentável", prometeu Lula, afirmando que o foco do novo banco do desenvolvimento do bloco expandiu em direção ao financiamento climático, e citou investimentos em tratamento de água, saneamento, preservação marinha e recuperação de manguezais e recifes de corais. Os recifes de corais são um dos biomas que mais sofrem com aquecimento dos oceanos, na costa brasileira foi detectada uma mortandade recorde em 2024.

Conferência dos Oceanos em Nice

O francês Emmanuel Macron embarcou de Mônaco para Nice, onde um desfile marítimo está sendo organizado como parte das comemorações do Dia Mundial dos Oceanos. O Centro de Exposições de Nice foi transformado em um imenso ventre de baleia. Macron possui na agenda deste domingo conversas com pesquisadores que pretendem dar recomendações da conferência científica que antecedeu a cúpula de Nice, bem como o novo barômetro Starfish, que mede o estado de um oceano superexplorado e superaquecido.

Ao lado do presidente da Costa Rica, Rodrigo Chávez Roblez, coanfitrião da Conferência dos Oceanos da ONU (UNOC3), Macron também receberá as conclusões do Fórum de Economia e Finanças Azuis.

"Existe a possibilidade de uma pesca sustentável. Existe a possibilidade de um transporte marítimo sustentável. Existe a possibilidade de um turismo sustentável", insistiu Macron, ainda em Mônaco.

Sob pressão de ONGs, o presidente francês anunciou no sábado uma restrição à pesca de arrasto de fundo em certas áreas marinhas protegidas (AMPs) para melhor proteger os ecossistemas. As ONGs receberam o anúncio com ceticismo, algumas avaliaram o ato como "um bom primeiro passo", enquanto outras criticaram a "falta de ambição" e a imprecisão das medidas anunciadas.

A conferência começará oficialmente na segunda-feira para fazer um balanço dos esforços empreendidos pelas nações para desenvolver os oceanos de forma sustentável.

No total, cerca de 60 chefes de Estado e de governo devem se reunir na Baía dos Anjos na véspera da terceira UNOC3. Cerca de 5 mil policiais civis e militares foram mobilizados para a segurança do evento.

Assim como nas negociações climáticas, os Estados Unidos, que detêm o maior domínio marítimo do mundo, não têm planos de enviar uma delegação para a cúpula da ONU na França.