'Lábios supermacios': hidratante com ácido hialurônico é boa opção no frio

A pele pode ficar mais seca com a proximidade do inverno, portanto vale a pena investir na hidratação. E um dos hidratantes labiais que têm feito sucesso é o da marca Nivea: foram mais de duas mil compras só no mês passado na Amazon.

Confira adiante o que o fabricante informa sobre esse produto, bem como alguns comentários de quem já o utilizou. Para quem deseja economizar, é possível pagar 10% a menos na compra por recorrência — escolha a periodicidade de entrega (a cada três meses, por exemplo) e cancele a qualquer momento. Na compra única, está por R$ 27,70.

O que a Nivea diz sobre esse hidratante labial

Promete um efeito de aumento do volume dos lábios

Tem uma textura leve e não oleosa

Possui fórmula vegana, com ácido hialurônico

O que diz quem o comprou

São cerca de 1.500 avaliações de compradores feitas na Amazon. Já a pontuação média ficou em 4.7 (sendo cinco a máxima).

Creme muito suave e com um perfume agradável. Hidrata bem sem ficar oleoso.

Ana Teresa

Sempre uso os produtos da Nivea e esse valeu cada centavo investido. Uso pela manhã e à noite. Valeu a pena a compra.

Deny

É leve, deixa os lábios supermacios e os mantém assim por horas! Ideal para aplicar antes da maquiagem, garantindo uma hidratação profunda. Recomendo.

Mirela Endrissi

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o sabor e o cheiro desse hidratante labial, que não agradou a todos os consumidores.

Não acho que hidratou os meus lábios, além de ter um cheiro muito forte ao ponto de me incomodar.

Andreia

Não gostei porque tem sabor adocicado. Acho que não hidrata bem os lábios. Não recomendo.

Regina Lucia Mesquita

Não gostei, infelizmente o cheiro do produto começou a ficar insuportável quando passava na boca.

Douglas

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhatsApp do UOL, e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.