Eduardo é figura irrelevante no caso contra Moraes nos EUA, diz professor

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando articular junto a autoridades americanas medidas que possam atingir o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas acaba sendo figura irrelevante no caso. A análise é do cientista político Paulo Ramirez, professor da ESPM, na 2ª edição do UOL News de hoje. Para ele, o protagonismo está mais centrado em Elon Musk, e a briga que afastou o presidente dos EUA, Donald Trump, e o dono do X pode escantear qualquer tipo de sanção contra Moraes.

Eu diria que o caso do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos não se deu tanto a partir da pressão do Eduardo Bolsonaro, que é uma figura absolutamente irrelevante. Claro que é apoiador do Trump nos Estados Unidos, mas ele não tem uma voz tão forte dentro do imaginário trumpista — nem mesmo sobre o Bolsonaro.

Na verdade, a influência maior sobre a decisão da Casa Branca em colocar o nome do Alexandre de Moraes numa lista de pessoas que sofreriam restrições de estrangeiros veio do Elon Musk, exatamente porque, no Brasil, parte das big techs, principalmente a X, passa por tentativas de controle, que são legítimas em função dos negacionismos democráticos — entre tantos outros atentados contra a democracia que essa rede ajuda a promover.

Agora que o Trump está afastado do Elon Musk e que o documento da Casa Branca também não deixava muito claro qual seria a restrição a Moraes, pode ser que esse assunto não leve a lugar nenhum, que só tenha servido para que os bolsonaristas fizessem alarde no Brasil. A partir de agora, considerando essa ruptura entre Musk e Trump, pode ser que essas restrições não deem em nada e eu acredito que esse seja o caminho.

Paulo Ramirez

O cientista político ainda considera que Eduardo Bolsonaro tenta surfar na onda para se colocar como o grande responsável pela movimentação das restrições contra Alexandre de Moraes, mas isso nada mais é do que um 'barulho exagerado feito pela ala bolsonarista no Brasil".

Os bolsonaristas no Brasil também soltaram fogos, mas é mais uma forma de criar um estardalhaço. Volto a dizer: a pressão maior foi de Elon Musk do que, necessariamente, do Eduardo Bolsonaro, que diante de todos os apoiadores de Trump é um 'Zé ninguém'.

Esse grau de responsabilização e protagonismo do Eduardo Bolsonaro é um pouco forçação de barra dos próprios bolsonaristas brasileiros.

Paulo Ramirez

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: