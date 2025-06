Direita vai aproveitar atentado a Uribe para ganhar fôlego, diz professora

Com o atentado ao senador e pré-candidato à Presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, as forças da direita no país irão aproveitar para tentar dar mais energia e fôlego à oposição de Gustavo Petro, atual presidente colombiano, analisou Regiane Bressan, professora de relações internacionais, em entrevista ao UOL News de hoje, no Canal UOL.

Uribe teria realmente chances de ser eleito na Colômbia no próximo ano. No entanto, com essa situação - agrava o estado de saúde dele -, nós podemos imaginar que forças da direita vão aproveitar esse atentado para dar mais energia, mais fôlego à oposição de Petro. Ou seja, o atual presidente está realmente numa situação mais ainda difícil com esse atentado.

Regiane Bressan

Uribe foi encaminhado a um hospital com dois tiros na cabeça e um no joelho após o ataque no bairro de Fontibón, na zona oeste de Bogotá. Ele passou por uma cirurgia e está em estado crítico.

Já Gustavo Petro gerou indignação em membros de partidos opositores e tensão com os Estados Unidos, com suas declarações sobre o atentado. "A vida da vítima - que está em boas mãos e nas quais confiamos - e a vida do criminoso, que é um menor de idade, uma criança", disse Petro.

A especialista em política internacional disse que Donald Trump vem endurecendo a relação dos Estados Unidos com os governos de esquerda, e este é mais um fato para tensão com a Colômbia.

Vai haver um tensionamento ainda maior. O presidente dos Estados Unidos vem endurecendo em relação aos governos de esquerda e centro-esquerda na região. Esse atentado é mais um álibi, é mais um fator importante para tentar dar apoio aos partidos de direita, ou mesmo extrema direita no país.

Regiane Bressan

A professora ressaltou a origem de Miguel Uribe e o início de sua trajetória na politica sempre em partidos de direita, após ter perdido, com apenas seis anos, a mãe jornalista, que foi baleada em uma tentativa de resgate.

É importante dizer que Miguel Uribe tem uma trajetória política bastante importante, na medida em que ele foi filho de uma jornalista que morreu justamente baleada numa tentativa de resgate, em 1991, quando ela estava aprisionada por grupos guerrilheiros.

Então, imagine que Miguel Uribe ficou órfão aos seis anos de idade. Com isso, ele enveredou ao longo da sua trajetória política para os partidos de direita, chegando a ser, em 2022, o senador mais votado.

Regiane Bressan

