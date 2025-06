De virada, Carlos Alcaraz vence Jannick Sinner e é bicampeão de Roland-Garros

O espanhol conquistou seu segundo título do Grand Slam francês ao vencer, de virada, o italiano Jannick Sinner por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7(4), 6/4, 7/6 (3) e 7/6 (2). O espanhol contou com o apoio da torcida e salvou três match points antes de erguer o troféu do bicampeonato ao final de uma partida emocionante e a mais longa da história do torneio, 5h29.

Elcio Ramalho, de Roland-Garros

Pela primeira vez o número 1, do mundo, Jannik Sinner, e o número 2, Carlos Alcaraz, se enfrentaram numa final no saibro parisiense. No ano passado, os dois tenistas disputaram a semifinal, vencida de virada pelo espanhol por 3 sets a 2. Na sequência,Alcaraz ergueu seu primeiro troféu do saibro parisiense ao vencer Alexander Zverev.

O cenário entre Sinner e Alcaraz se repetiu esse ano no saibro parisiense, com uma virada espetacular do espanhol, após perder os dois primeiros sets. Ele ainda salvou três match points no quarto set antes de confirmar a virada histórica.

Contanto com a forte presença de torcedores espanhóis, numerosos e exibindo bandeiras nas arquibancadas, Carlos Alcaraz soube tirar proveito do apoio e muitas vezes pediu vibração da torcida nas belas jogadas e pontos decisivos.

Com o resultado deste domingo (8), Alcaraz amplia para 8 o número de triunfos sobre o italiano em 12 confrontos diretos no circuito.

Neste ano, Alcaraz e Sinner também haviam se enfrentado na final do torneio de Roma, de terra batida, e o espanhol voltou a levar a melhor, ficando com o título.

O jogo

O primeiro game foi decidido após 12 minutos, numa demonstração de que a partida seria muito disputada entre os dois melhores tenistas da atualidade. A primeira quebra veio com Alcaraz, após erro do italiano e abriu 3/2. Sinner devolveu a quebra no jogo seguinte e na segunda quebra de saque, fechou o primeiro set em 6/4.

No set seguinte, Sinner abriu 4/1 e com a torcida a seu favor, Alcaraz esboçou uma reação e conseguiu levar o jogo para o tie break, vencido por Sinner por 7-4.

No terceiro set veio a incrível reação do espanhol. Em vantagem confortavel na maior parte do set, Alcaraz quebrou o serviço do adversário para fechar com 6/4, interrompendo uma sequência de 31 sets seguidos de vitórias de Sinner em Grand Slams.

No set seguinte, o equilíbrio foi até o final e depois de salvar três match points, Carlos Alcaraz levou a decisão para o tie break e venceu com 7-3.

Com o público da quadra Philippe Chatrier em ebulção diante do espetáculo, Sinner e Alcaraz travaram uma disputa emocionante, com quebras de serviço de ambos até o jogo ser decidido no tie break. Alcaraz abriu logo boa vantagem e fechou com 10-2, vencendo o set decisivo e a partida em 3 sets a 2.

Apesar da decepção, depois de exibir o troféu de finalista, Sinner confessou: "Estou feliz com esse troféu mesmo assim. Não vou dormir bem essa noite, mas não é nada grave".

Depois de receber a "Taça dos Mosqueteiros" das mãos do ex-campeão de Roland-Garros, André Agassi, vencedor do torneio em 1999, Carlos Alcaraz foi só elogios ao adversário: "Obrigado por ser uma grande inspiração". Ele ainda agradeceu especialmente a torcida, que foi fundamental para sua conquista.

"Esse torneio para mim é muito especial, Fico feliz cada vez que venho aqui. Paris tem sido de grande apoio para mim. Não poderei jamais agradecer o suficiente. Vocês estarão sempre no meu coração", disse Alcaraz.

Trajetória em Roland-Garros

O espanhol começou sua trajetória vitoriosa contra o italiano Giulio Zeppieri. Na sequência, passou pelo húngaro Fabian Marozsan, o bósnio Damir Dzumhur, os americanos Ben Shelton e Thomas Paul e o italiano Lorenzo Musetti na semifinal.

Aos 22 anos, Carlos Alcaraz levantou seu quinto troféu de Grand Slams, após as conquistas do US Open (2022), Wimbledon (2023, 2024) e de Roland-Garros (2024).