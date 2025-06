Escorregador de bolinhas está em oferta e sai por R$ 10; confira avaliações

Em busca de um presente para crianças acima de três anos? O Guia de Compras UOL encontrou um brinquedo em formato de mini escorregador em promoção hoje, saindo de R$ 19,90 por a partir de R$ 9,68.

Ele é bem colorido é possível comprá-lo com três alturas diferentes. Confira detalhes sobre o brinquedo adiante.

O que o fabricante diz sobre ele?

Feito de plástico, tem cores vivas

Disponível em opções de três a sete andares: A, B e C (preços variam)

É recomendado para maiores de três anos, com a supervisão de um adulto

O que diz quem o comprou

São cerca 4.100 avaliações do brinquedo na Shopee. Os consumidores deram uma nota média de 4,6, do total de cinco estrelas.

Gostei. É bem colorido e superinterativo. Minha bebê amou. Vieram cinco bolinhas e a metade de outra. Chegou rápido e bem embalado.

Aline

Chegou antes da data prevista. É de encaixar as peças. É ótimo porque a criança vai tendo coordenação motora. Só a bola que eu achei pequena e tem que ficar de olho, mas o resto é ótimo. Recomendo.

Vanessa dos Santos

Chegou no prazo, só achei que era um pouco maior! Ótimo brinquedo para as crianças se divertirem.

Marlia Dell Proprio

Pontos de atenção

A principal crítica dos compradores é sobre o tamanho da bola, que poderia ser maior, devido ao risco de os pequenos a engolirem.

O produto em si é ótimo, com tamanho bom e bem interativo. Mas a bolinha é muito pequena, fácil demais de engolir então tem que estar sempre com a criança quando for brincar.

Aislany

O brinquedo é bom, porém a bolinha é muito pequena. É perigoso.

Ariany Carvalho

As bolinhas são pequenas, podem ser colocadas na boca.

Fabianinha

Vem aí o Dia de Ofertas UOL

Se você não perde uma boa promoção, já pode marcar na agenda: no dia 17 de junho acontecerá o Dia de Ofertas UOL, evento do Guia de Compras UOL que trará descontos exclusivos em diversos produtos —de eletrônicos a itens de beleza, esportivos, para casa e sex toys.

A programação especial incluirá uma live de vendas exibida no Canal UOL na TV e no YoutTube do UOL, comandada pela live seller Evelyn Marques. Você encontrará também inúmeras ofertas especiais em reportagens na home do UOL, em programas ao vivo do Canal UOL, nas redes sociais e canais de WhastsApp do UOL e nas newsletters do Guia de Compras.

Anote na agenda e não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.